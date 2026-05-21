Afrique: Répertoire national des entreprises et associations - L'Ansd note un recul de 8,4% au premier trimestre 2026

Au premier trimestre 2026, le Répertoire national des entreprises et associations (Rnea) a comptabilisé 24 449 nouvelles immatriculations.

Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) qui donne l'information, ce volume marque un recul de 8,4 % par rapport au trimestre précédent, durant lequel 26 685 enregistrements avaient été réalisés. Par ailleurs, informe l'Ansd, en comparaison avec le premier trimestre 2025, une baisse de 13,9 % est également constatée.

Selon l'Ansd, la répartition des nouvelles immatriculations reste fortement dominée par les entreprises individuelles, qui représentent 73,0 % du total des enregistrements. Elles sont suivies par les Groupements d'intérêt économique (Gie), avec une part de 7,2 %. Pour leur part, les Sociétés à responsabilité limitée (Sarl) et les Sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée (Suarl) enregistrent des proportions respectives de 2,9 % et 2,7 % parmi les nouvelles immatriculations.

L'Ansd souligne que l'analyse sectorielle des nouvelles créations d'entreprises fait ressortir une forte prédominance du commerce, qui regroupe 27,9 % des immatriculations de personnes morales et 69,1 % des entreprises individuelles.

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En dehors de ce secteur, les entreprises individuelles se répartissent principalement entre les services aux entreprises (6,5 %), les services personnels et divers (5,4 %), l'agriculture, l'élevage et la pêche (5,1 %), le transport et les télécommunications (4,1 %), ainsi que le bâtiment et les travaux publics (3,2 %).

À l'inverse, précise-t-on, les industries alimentaires (0,9 %) et textiles (1,4 %) restent marginales dans la structure des nouvelles immatriculations.

S'agissant de la répartition géographique des nouvelles immatriculations, la région de Dakar concentre un peu plus de la moitié des enregistrements, avec 50,8 %. Elle est suivie par les régions de Thiès (12,5 %), Diourbel (6,4 %) et Kaolack (5,6 %). À l'inverse, les parts les plus faibles sont observées dans les régions de Kaffrine (1,3 %), Sédhiou (1,3 %), Matam (1,2 %) et Kédougou (1,1 %). En ce qui concerne la répartition des entreprises individuelles selon le sexe de l'entrepreneur, les données du premier trimestre de 2026 révèlent une nette prédominance masculine : les hommes représentent 68,1 % des nouvelles immatriculations, contre 31,9 % pour les femmes.

S'agissant de la répartition par tranche d'âge, les entrepreneurs individuels âgés de 35 à 54 ans apparaissent comme les plus représentés, avec 42,1 % des immatriculations. À l'inverse, les moins de 25 ans ne constituent que 10,9 % de l'ensemble, ce qui traduit une participation relativement faible de cette catégorie d'âge.