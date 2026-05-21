Cote d'Ivoire: Tabaski 2026 - Le COSIM et le CODISS annoncent la célébration le mercredi 27 mai au pays

Le Conseil Supérieur des Imams, des Mosquées et des Affaires Islamiques de Côte d'Ivoire (COSIM) et le Conseil des Imams Sunnites de Côte d'Ivoire (CODISS) ont officiellement annoncé la date de célébration de la fête de la Tabaski sur l'ensemble du territoire national.

Dans un communiqué conjoint rendu public, les deux organisations religieuses ont indiqué que la station à Arafat aura lieu, incha'Allah, le mardi 26 mai 2026.

Par conséquent, la célébration de l'Aïd el-Kébir, communément appelée Tabaski en Côte d'Ivoire, interviendra le mercredi 27 mai 2026, correspondant au 10 Zoul-Hijja 1447 de l'Hégire. Cette annonce très attendue par la communauté musulmane permet ainsi aux fidèles de mieux préparer cette importante fête religieuse marquant l'aboutissement du pèlerinage à La Mecque.

Dans leur déclaration, les guides religieux ont tenu à adresser leurs prières et leurs bénédictions à l'endroit de tous les musulmans vivant en Côte d'Ivoire et à travers le monde. Les imams ont formulé des voeux de paix, de santé, de prospérité et de cohésion sociale à l'ensemble de la communauté nationale, dans un contexte où les valeurs de solidarité et de partage demeurent au coeur de la célébration de la Tabaski.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le COSIM et le CODISS ont également eu une pensée particulière pour les pèlerins ivoiriens engagés dans le Hadj 2026 en Arabie Saoudite. Les deux institutions religieuses ont souhaité un excellent retour à tous les fidèles ayant accompli ce cinquième pilier de l'islam, tout en priant pour l'acceptation de leurs actes de dévotion.

La Tabaski demeure l'une des plus grandes fêtes du calendrier musulman. Elle commémore la soumission du prophète Ibrahim à Dieu à travers le sacrifice symbolique du mouton. En Côte d'Ivoire, cette célébration est traditionnellement marquée par des prières collectives, des retrouvailles familiales, des dons aux personnes vulnérables ainsi que des moments de partage entre communautés.

À travers ce communiqué, les autorités religieuses invitent enfin les populations à vivre cette fête dans un esprit de fraternité, de tolérance et de paix, afin de consolider davantage le vivre-ensemble en Côte d'Ivoire.