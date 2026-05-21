Cote d'Ivoire: Délivrance des documents de transport - La digitalisation pour réduire les délais et accéder directement aux services

Alors que les opérations de production et de délivrance des documents de transport se poursuivent dans les Centres de Gestion Intégrée (CGI), la présence massive d'intermédiaires dans les Guichets Uniques Automobiles contribue à ralentir le retrait effectif des titres déjà disponibles.

Face à un contexte international marqué par une forte pression sur les composants électroniques utilisés dans la production des documents sécurisés, Quipux Afrique a mis en oeuvre des mesures de rationalisation et de réorganisation de la production afin d'assurer la continuité du service et de préserver les capacités de délivrance des titres.

Malgré ces contraintes, l'édition des documents administratifs de transport n'a jamais été interrompue. D'ailleurs, une nette remontée du rythme de production est observée ce début du mois de mai. Les statistiques du Guichet Unique Automobile d'Abidjan (GUA) traduisaient une activité soutenue, avec plus de 80 % des dossiers transmis via le nouveau système d'immatriculation effectivement traités. Ce sont au total plus de 11 000 cartes grises retirées par leurs propriétaires, tandis que 933 titres restent encore en attente de retrait.

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Toutefois, plusieurs milliers de documents produits, demeurent en souffrance dans le réseau des 41 agences installées sur le territoire national. Environ 10 513 documents édités (carte grises, carte de transport, permis de conduire et cartes de transporteurs) n'ont toujours pas été retirés par leurs demandeurs sur l'ensemble du territoire.

Les données révèlent également une disparité importante entre les localités. Si le Guichet Unique Automobile d'Abidjan (GUA) affiche un taux de retrait de près de 90 % des cartes grises produites, ce taux chute à 51 % à Bouaké et seulement 32 % à Korhogo.

Selon plusieurs observations, cette situation s'explique en partie par le recours à des intermédiaires. Dans de nombreux cas, les usagers ne suivent pas eux-mêmes l'évolution de leurs demandes et ignorent parfois que leurs documents sont déjà disponibles. Certains intermédiaires tardent également à informer les demandeurs du retrait effectif des titres, contribuant ainsi à l'encombrement des circuits de délivrance.

C'est pour pallier cette situation que l'opérateur mène régulièrement des campagnes de notification sur la disponibilité des titres et mobilise ses différents canaux officiels notamment le centre d'appels 1302, afin d'informer les usagers dès que leurs documents sont disponibles pour retrait.

Afin d'améliorer l'expérience usager et réduire les délais de retrait, Quipux Afrique encourage fortement les demandeurs à activer leurs comptes sur le CGI Digital ou via l'application mobile. La plateforme permet de suivre, étape par étape, le traitement des demandes, de vérifier en temps réel la disponibilité des titres et surtout de prendre rendez-vous pour le retrait des documents. Ce dispositif contribue à fluidifier l'accueil dans les centres, à réduire considérablement les délais d'attente et à éviter aux usagers des déplacements inutiles

Parmi les alternatives digitales proposées figurent le permis de conduire digital, accessible via l'application mobile CGI Digital, qui vient compléter le format physique en offrant aux usagers une solution moderne, sécurisée et disponible à tout moment.

Prévu par l'Arrêté n°0015 du 28 mars 2019, le permis de conduire digital est aujourd'hui une réalité en Côte d'Ivoire pour les nouveaux candidats déclarés aptes aux examens du code et de conduite.

Accessible via l'application mobile CGI Digital, ce permis peut être consulté à tout moment, en toute sécurité depuis un Smartphone.

Déjà effectif pour les nouveaux demandeurs du permis de conduire à travers le permis numérique adossé à l'identité digitale, ce processus sera progressivement étendu aux autres documents administratifs tels que la carte grise et les cartes de transport produites délivrés par Quipux Afrique.

À terme, les usagers disposeront d'un véritable portefeuille électronique de leurs documents de transport, accessible en ligne à tout moment et pouvant être présenté lors des contrôles routiers

À travers CGI Digital, Quipux Afrique, opérateur du Centre de Gestion Intégrée (CGI), poursuit son engagement en faveur de services plus modernes, plus accessibles et davantage centrés sur les besoins des usagers.