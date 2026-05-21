Cote d'Ivoire: Btp et ingénierie - Dix ans de suivi d'ouvrages et d'infrastructures mis en lumière

20 Mai 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Patrick N'Guessan

Après une décennie d'activités dans le secteur de l'ingénierie et de la construction, le Bureau études techniques du Btp (Betec-CI) a dressé le bilan de son parcours. Le mardi 19 mai 2026, à Abidjan, l'entreprise a mis en avant son expertise dans le suivi technique, la conception et la réalisation d'ouvrages, tout en réaffirmant son ambition d'accompagner le développement des infrastructures en Côte d'Ivoire.

Spécialisée dans l'ingénierie et la construction, la société Betec-CI a présenté les résultats de ses dix années d'existence, marquées par son implication dans plusieurs projets structurants de bâtiments et d'infrastructures à travers le pays.

Selon le directeur général de l'entreprise, Bertrand-Xavier Quarante, la structure a pris part à 83 projets depuis sa création, en qualité de bureau d'études techniques et de maîtrise d'oeuvre. « Notre mission consiste à accompagner les projets depuis leur conception jusqu'au suivi de leur exécution, avec un accent particulier sur la qualité des ouvrages et le respect des normes techniques », a expliqué le responsable de l'entreprise.

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Au fil des années, cette société de Btp et d'ingénierie a étendu son champ d'intervention à plusieurs catégories d'ouvrages, notamment les logements résidentiels, les bâtiments commerciaux, les infrastructures industrielles ainsi que les plateformes logistiques. Ses missions englobent les études techniques, le contrôle des travaux et le suivi opérationnel des chantiers.

L'entreprise s'est également illustrée dans les programmes de logements sociaux en Côte d'Ivoire, à travers des prestations de contrôle technique et de supervision des travaux, contribuant ainsi aux efforts visant à améliorer l'accès à l'habitat.

Dans une logique d'innovation et d'efficacité, Betec-CI développe aussi des offres intégrées dites « clés en main », destinées au secteur du logement. Cette approche comprend l'ensemble du processus, des études techniques à la livraison des infrastructures, afin de proposer des solutions complètes aux porteurs de projets.

Ce bilan décennal permettra à l'entreprise de consolider sa place dans l'écosystème ivoirien du bâtiment et des travaux publics, dans un contexte de croissance continue des besoins en infrastructures et en urbanisation.

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