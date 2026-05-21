Togo: Gouvernance locale - Accord entre le pays et le Niger

21 Mai 2026
Togonews (Lomé)

L'Association des municipalités du Niger (AMN) et la Faîtière des Communes du Togo (FCT) ont officialisé leur rapprochement à travers la signature d'un protocole d'accord de partenariat.

L'Association des municipalités du Niger (AMN) et la Faîtière des Communes du Togo (FCT) ont officialisé leur rapprochement à travers la signature d'un protocole d'accord de partenariat, une étape concrète après le passage d'une délégation du ministère nigérien de l'Intérieur dans la capitale togolaise il y a un mois.

Concrètement, les deux groupements s'engagent à promouvoir la coopération décentralisée, à mutualiser les bonnes pratiques en matière de gouvernance locale et à développer des initiatives communes dans les domaines de l'assainissement, de la digitalisation, de la mobilisation des ressources locales et de la participation citoyenne.

Le Niger est dirigé par une junte militaire après le coup d'Etat de 2023.

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