Togo: La BID va financer un centre de référence ophtalmologique

La Banque islamique de développement (BID) a annoncé le financement d'un centre spécialisé dans la prise en charge du glaucome et de la rétinopathie diabétique au Togo.

La Banque islamique de développement (BID) a annoncé le financement d'un centre spécialisé dans la prise en charge du glaucome et de la rétinopathie diabétique au Togo, une infrastructure appelée à devenir une référence pour l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. L'annonce a été faite par Larbi Neffati, chef d'équipe des opérations infrastructures sociales au pôle régional de la BID à Rabat.

Le glaucome est une maladie oculaire causée par une pression anormalement élevée à l'intérieur de l'oeil, qui endommage progressivement le nerf optique. Souvent asymptomatique dans ses premiers stades, il peut conduire à une cécité irréversible s'il n'est pas détecté et traité à temps. C'est l'une des premières causes de cécité dans le monde, et l'Afrique subsaharienne est particulièrement touchée en raison du manque de dépistage précoce.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La rétinopathie diabétique, elle, est une complication du diabète qui atteint les vaisseaux sanguins de la rétine. Avec la progression fulgurantse du diabète sur le continent africain, cette pathologie représente une menace croissante pour la vue de millions de personnes. Comme le glaucome, elle évolue souvent en silence, jusqu'à ce que les dégâts soient difficilement réversibles.

La Banque islamique de développement est une institution financière multilatérale qui regroupe 57 pays membres, principalement à majorité musulmane. Sa mission : promouvoir le développement économique et social de ses membres et des communautés musulmanes à travers le monde, en conformité avec les principes de la finance islamique, notamment l'interdiction de l'intérêt (riba). Elle intervient dans des secteurs aussi variés que la santé, l'éducation, les infrastructures, l'agriculture et la réduction de la pauvreté.

Au Togo, la BID accompagne déjà le secteur de la santé oculaire à travers un programme de formation d'ophtalmologistes et d'optométristes, ainsi que la fourniture d'équipements aux hôpitaux.