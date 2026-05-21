Maroc: Une exposition photographique célèbre les passerelles culturelles et humaines entre le Maroc et le Pérou

Le vernissage d'une exposition intitulée "Portraits du Pérou et du Maroc" du photographe péruvien Nicola Moreno a eu lieu, mardi à Marrakech, en présence de plusieurs artistes, personnalités diplomatiques, acteurs culturels et amateurs de photographie.

Cette manifestation artistique, organisée par l'Institut Cervantes en partenariat avec l'ambassade du Pérou au Maroc, se poursuivra jusqu'au 6 juin prochain et réunit près de 40 photographies explorant les points de convergence humains et culturels entre le Maroc et le Pérou, à travers des scènes de la vie quotidienne capturées dans plusieurs villes marocaines, notamment Rabat, Tanger et M'diq, ainsi que dans des villes péruviennes telles que Lima, Arequipa et Moquegua.

A cette occasion, l'ambassadeur du Pérou au Maroc, Luis Alberto Castro Joo, a souligné que les relations culturelles entre le Maroc et le Pérou constituent un véritable pont de rapprochement entre les deux peuples, mettant en avant le rôle de l'art dans le renforcement du dialogue humain malgré l'éloignement géographique entre les deux pays.

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Cette exposition incarne cette rencontre culturelle à travers des images illustrant les détails de la vie quotidienne et reflétant des valeurs humaines communes, a-t-il poursuivi, relevant que la culture et les arts demeurent parmi les moyens les plus efficaces de rapprocher les peuples et de favoriser la compréhension mutuelle.

"Portraits du Pérou et du Maroc" vise à mettre en lumière les valeurs humaines partagées entre les peuples marocain et péruvien, à travers des similarités prises en photos, a fait savoir le photographe Nicola Moreno dans une déclaration à la MAP.

"Les photographies exposées ne se limitent pas à une dimension esthétique, mais ont aussi pour but de transmettre les émotions et les expériences humaines vécues au fil de mes déplacements entre les deux pays", a-t-il ajouté, précisant qu'il a adopté une approche visuelle directe et proche des gens lors de ses voyages de terrain.

De son côté, le directeur de l'Institut Cervantes de Marrakech, Miguel Ángel Sanjosé Ribera, a indiqué que cette exposition s'inscrit dans la dynamique culturelle que l'institut s'efforce de promouvoir à travers l'ouverture à diverses expériences artistiques internationales, notant que l'organisation de cet événement artistique reflète l'importance de la coopération culturelle dans la construction de ponts de dialogue entre les peuples.

Les oeuvres exposées ont suscité des réactions positives auprès des visiteurs marocains et étrangers, notamment avec la touriste française Néna Lardy, qui a exprimé son admiration pour la spontanéité et la qualité des prises de vue, estimant que l'exposition transmet une sensation de mouvement et de vie, donnant au visiteur l'impression de voyager simultanément dans les rues de Marrakech et de Lima.

Même son de cloche chez Imad Bensetta, visiteur originaire de Tahannaout (province d'Al Haouz), qui a déclaré à la MAP que les photographies reflètent des détails simples de la vie quotidienne, mais chargés d'une profonde dimension humaine et d'une sincérité artistique.

Nicola Moreno est considéré comme l'un des jeunes talents de la photographie et de la création visuelle. Il a accumulé des expériences artistiques dans plusieurs pays, notamment l'Argentine, la Serbie, l'Espagne et le Maroc, enrichissant ainsi sa vision fondée sur le dialogue interculturel et l'ouverture humaine, tout en travaillant dans les domaines de la production audiovisuelle et musicale.

Cette exposition, organisée dans le cadre de la 3e édition du festival photographique de Marrakech "Mai de la photo", s'inscrit dans une dynamique de renforcement des échanges culturels et artistiques entre le Maroc et les pays d'Amérique latine, en mettant en exergue des expériences créatives utilisant la photographie comme moyen d'expression et de rapprochement humain.