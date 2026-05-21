Afrique: Investissement industriel sur le continent - L'African Industrial Investment Barometer sera présenté aux assemblées annuelles 2026 de la BAD au Congo

La présentation officielle du premier baromètre panafricain dédié à la mesure, à l'analyse et au suivi des dynamiques de l'investissement industriel sur le continent dénommé African Industrial Investment Barometer (AfIIB 2026), aura lieu le 25 mai prochain à Brazzaville, au Congo, en marge des Assemblées annuelles 2026 du Groue de la Banque africaine de développement (BAD).

À la suite de l'annonce officielle de la Banque africaine de développement relative au lancement de deux rapports phares consacrés à l'industrialisation et à l'investissement industriel en Afrique(https://www.afdb.org/fr/news-and-events/events/la-banque-africaine-de-developpement-et-ses partenaires-lanceront-deux-rapports-phares-sur-lindustrialisation-et-linvestissement-industriel lors-des-assemblees-annuelles-2026-93321 ) lors des Assemblées annuelles 2026 à Brazzaville, WITBA INVEST SA a l'honneur d'annoncer la présentation officielle du African Industrial Investment Barometer (AfIIB 2026), premier baromètre panafricain dédié à la mesure, à l'analyse et au suivi des dynamiques de l'investissement industriel sur le continent.

Cette présentation interviendra le lundi 25 mai 2026, de 10 h 30 à 11 h 30 (GMT+1) à la Tente Cuvette Ouest, Centre international de conférences de Kintele, à Brazzaville, en République du Congo, en marge des Assemblées annuelles 2026 du Groupe de la Banque africaine de développement organisées à Brazzaville sous le thème : « Mobiliser des ressources à grande échelle pour le financement du développement de l'Afrique dans un monde fragmenté ». Dans un contexte marqué par un déficit massif de financement du développement et par la nécessité d'accélérer la transformation structurelle des économies africaines, l'AfIIB 2026 ambitionne de devenir un instrument stratégique de référence permettant :

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de mesurer les tendances réelles de l'investissement industriel en Afrique ;

d'identifier les secteurs industriels les plus dynamiques et stratégiques ;

d'évaluer les performances des États et des écosystèmes industriels ;

de fournir aux investisseurs, gouvernements et partenaires techniques des outils d'aide à la décision fondés sur des données ;

de renforcer la lisibilité, la crédibilité et l'attractivité industrielle du continent.

Le Baromètre intègre une approche multidimensionnelle prenant notamment en compte :

les volumes et dynamiques d'investissements industriels ;

la création de valeur locale ;

l'emploi industriel ;

les impacts environnementaux et climatiques ;

la gouvernance et la résilience des écosystèmes industriels ;

les enjeux géoéconomiques liés à la souveraineté productive africaine.

Développé par WITBA INVEST SA en collaboration avec son partenaire TRENDEO, l'African Industrial Investment Barometer (AfIIB 2026) s'inscrit dans une dynamique continentale visant à mieux orienter les capitaux vers des investissements industriels structurants, créateurs de richesse et d'emplois durables.

Selon les estimations évoquées dans le cadre des Assemblées annuelles 2026 de la BAD, l'Afrique fait face à un besoin de financement annuel de plusieurs centaines de milliards de dollars pour accélérer sa transformation structurelle et industrielle. Dans ce contexte, la disponibilité d'outils fiables de mesure et d'analyse devient un enjeu stratégique majeur.

L'AfIIB 2026 sera présenté à des décideurs publics, institutions financières, investisseurs internationaux, industriels, partenaires techniques et experts réunis à Brazzaville à l'occasion des Assemblées annuelles de la BAD.

À travers cette initiative, WITBA INVEST SA réaffirme son engagement en faveur d'une industrialisation africaine fondée sur des données robustes, d'une meilleure mobilisation des ressources pour les projets structurants et d'un développement économique endogène porté par la transformation productive du continent.

À propos de WITBA INVEST SA

WITBA INVEST SA est un cabinet panafricain spécialisé en ingénierie financière, intelligence économique et stratégique, structuration de projets et accompagnement des investissements structurants en Afrique.

Contact Presse

WITBA INVEST SA

Email : contact@witba-invest.com / ynbogni@witba-invest.com

Site web : www.witba-invest.com

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