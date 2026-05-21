L'Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES) et la Caisse de Sécurité Sociale (CSS) ont procédé, dans la région de Matam, au lancement d'une plateforme numérique innovante baptisée « Ndamli ». Ce guichet unique vise à simplifier les démarches relatives à la déclaration et au paiement des cotisations sociales des employeurs locaux, tout en renforçant les mesures de lutte contre les pratiques frauduleuses.

Lors d'un atelier dédié, des élus et acteurs ont été formés à l'utilisation de cet outil sécurisé. Celui-ci permet, entre autres, de générer instantanément des attestations, offrant ainsi un gain de temps précieux et une transparence accrue. Le Directeur des Agences de l'IPRES a qualifié cette initiative d'importante, en précisant qu'elle vise à optimiser la gestion sociale dans la région et à moderniser les interactions entre les institutions et les employeurs. Selon François Khalis Sagna, cette plateforme constitue un interlocuteur central pour les démarches administratives relatives aux activités de l'IPRES et de la CSS, apportant davantage de traçabilité et de transparence. Il estime également que « ce dispositif permettra de lutter efficacement contre les fraudes, les abus sociaux et le travail non déclaré ».

Pour sa part, Mame Maty Niang, Directrice du Recouvrement de la CSS, a souligné l'importance de la formation dispensée aux élus pour accompagner l'utilisation de de la plateforme digitale « Ndamli » dans les opérations de déclaration et de paiement des cotisations sociales. Elle a également mis en avant les nombreux avantages offerts aux employeurs, tels que l'accès direct à divers services et la possibilité d'obtenir rapidement des attestations. Auparavant contraints à des déplacements physiques dans les agences, ces derniers pourront désormais effectuer toutes leurs démarches en ligne grâce à cette évolution informatique. La mutualisation des systèmes permettra, en outre, un suivi intensifié des comptes des cotisants. Parmi les bénéfices attendus figurent une meilleure rapidité d'exécution et une simplification des processus, notamment pour les employeurs et autorités territoriales situés dans des régions éloignées. La facturation unique regroupera dorénavant les contributions relatives à l'IPRES et à la CSS.

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La rencontre a aussi permis de sensibiliser davantage sur l'importance des cotisations sociales et d'aborder certaines difficultés rencontrées par les Collectivités territoriales dans leurs démarches administratives. Les élus présents ont salué cette avancée, soulignant son impact positif pour rapprocher les usagers des services de sécurité sociale.

L'adjoint au gouverneur en charge du développement a également applaudi cette initiative commune des deux institutions, louant leur volonté de modernisation. Selon Tafsir Baba Anne, « cette plateforme marque une étape décisive dans la simplification des procédures, la protection des données et l'amélioration de l'accès aux services pour les travailleurs comme pour les employeurs ». De l'avis de l'autorité, dans un contexte où les évolutions technologiques progressent rapidement et où l'exigence de réactivité administrative ne cesse de croître, le passage au numérique n'est plus une option mais une véritable nécessité.