Maroc: Le Groupe socialiste appelle à une réforme profonde du système de l'enseignement supérieur et la lie à la gouvernance et à l'autonomie

Le député ittihadi Omar Anane, au nom du Groupe socialiste-Opposition ittihadie, a consacré mardi dernier son intervention à la discussion de trois projets de loi relatifs à la restructuration des composantes du système de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Il s'agit en l'occurrence du projet de loi n° 038.25 relatifs à la dissolution et à la liquidation de l'Agence nationale des plantes médicinales et aromatiques, du projet de loi n° 57.25 modifiant et complétant la loi n° 80.00 relatives au Centre national de la recherche scientifique et technique, et du projet de loi n° 68.25 relatifs à l'Agence nationale d'évaluation et de garantie de la qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Omar Anane a affirmé que le Groupe socialiste apprécie ces initiatives législatives sur le principe, compte tenu de leur contribution potentielle à la modernisation du cadre institutionnel de la recherche scientifique et de l'enseignement supérieur. Cependant, il a souligné que ces textes devraient constituer des préludes à une réforme véritable fondée sur la bonne gouvernance, la transparence, la responsabilisation, la justice territoriale, et la valorisation de la recherche scientifique comme levier de développement et de souveraineté nationale.

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Concernant le projet de loi n° 038.25 relatifs à la dissolution et à la liquidation de l'Agence nationale des plantes médicinales et aromatiques, l'intervenant a considéré qu'il ne s'agit pas seulement d'une procédure administrative concernant un établissement public, mais d'un secteur stratégique lié aux richesses naturelles, au développement durable et à l'économie verte. Il a souligné que les plantes médicinales et aromatiques représentent un domaine prometteur pour l'investissement, l'exportation, le développement du monde rural, le soutien à la recherche scientifique et à l'innovation.

Omar Anane a expliqué que le Groupe socialiste, bien qu'il comprenne la volonté de réorganiser ce secteur, estime que l'importance de la réforme aurait dû être accompagnée d'une évaluation détaillée du bilan de l'Agence, mettant en évidence ses acquis et ses contraintes, et clarifiant les justifications de ce choix institutionnel.

Le député ittihadi a affirmé que l'enjeu réel ne réside pas seulement dans la dissolution d'un établissement ou le transfert de ses compétences, mais dans la garantie de la continuité des projets et des engagements existants, la protection du capital humain et des expertises accumulées, et la sécurisation des données et documents scientifiques liés à ce secteur.

Il a également appelé à la construction d'un modèle institutionnel intégré liant la recherche scientifique à la valorisation économique, transformant les potentialités naturelles en opportunités d'emploi et de richesse, avec une gouvernance claire et une coordination effective entre l'université, les acteurs économiques et les institutions territoriales.

Concernant le projet de loi n° 57.25 relatifs au Centre national de la recherche scientifique et technique, Omar Anane a souligné que la recherche scientifique n'est plus un luxe intellectuel, mais qu'elle est devenue un service public fondamental, un levier de développement économique et social, et un outil pour réaliser la souveraineté scientifique et technologique dans des domaines vitaux tels que la santé, l'énergie, l'eau, la sécurité alimentaire, les changements climatiques et la gestion des risques naturels

Le Groupe socialiste a apprécié certaines orientations positives apportées par le projet, notamment concernant l'alignement de la recherche sur les priorités nationales, l'ouverture aux compétences marocaines résidant à l'étranger, la création d'unités régionales et l'amélioration de la gestion des projets de recherche.

En revanche, il a relevé un certain nombre de lacunes appelant à des amendements et à une amélioration, au premier rang desquelles figure le faible financement public alloué à la recherche scientifique, et l'absence de garanties suffisantes pour sa pérennité et son indépendance. Il a considéré qu'on ne peut pas construire un système de recherche solide avec des budgets limités ou un financement ponctuel.

L'intervention a mis l'accent sur la nécessité d'ancrer une gouvernance démocratique, transparente et ouverte sur l'université publique, les jeunes chercheurs, les femmes chercheuses et les régions, avec l'adoption de mécanismes clairs d'évaluation, de reddition des comptes et de publication des rapports.

Le Groupe socialiste a également insisté sur l'importance de l'indépendance de la décision scientifique afin que la recherche ne soit pas soumise à la seule logique du marché. Il a considéré que lier la recherche à l'entreprise et à l'économie est essentiel, mais pas au détriment de la recherche fondamentale et des sciences humaines et sociales.

S'agissant du projet de loi n° 68.25 relatifs à l'Agence nationale d'évaluation et de garantie de la qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le Groupe socialiste a souligné que l'indépendance de l'Agence est une condition essentielle à la réussite de ses missions, estimant que sa soumission à une logique de tutelle priverait l'évaluation de son contenu et de son impact.

Omar Anane a également appelé à lier les rapports d'évaluation à des mécanismes effectifs de responsabilisation afin qu'ils ne se transforment pas en rapports formels sans suite. Il a soulevé des interrogations sur la capacité de l'Agence à assumer ses compétences élargies en l'absence de ressources humaines qualifiées, d'évaluateurs indépendants, et de capacités techniques et institutionnelles suffisantes.

Il a affirmé que la réforme de cette Agence ne se réalise pas seulement par un changement de dénomination ou l'élargissement des prérogatives, mais par la garantie de l'indépendance, le lien entre évaluation et responsabilisation, la simplification des procédures, la fourniture de financements et de ressources humaines qualifiées, afin que la recherche scientifique et la qualité deviennent de véritables leviers pour la réforme de l'université marocaine et le renforcement de la confiance dans ses diplômes et ses institutions.