Depuis 2017, le gouvernement du président Adama Barrow s'est donné la mission de transformer le visage du monde rural de la Gambie.

Des routes qui étaient auparavant inutilisables ont été réhabilitées et ouvertes à la circulation, reliant ainsi des communautés longtemps restées isolées.

Le président Adama Barrow a procédé à la pose de la première pierre d'un autre ambitieux projet de construction de routes dans le nord de la Région de l'Upper River. Il a promis de combler le déficit d'infrastructures qui a handicapé le monde rural de la Gambie depuis l'indépendance.

L'atmosphère était électrique. Les villageois, chefs, conseillers et leaders régionaux se sont rassemblés pour célébrer ce que bon nombre de personnes considère comme un point culminant dans leur vie. Pendant des décennies, les mauvaises routes, le manque d'électricité, et l'accès limité à l'eau potable, ont rendu la vie dans le monde rurale extrêmement pénible. Maintenant, le gouvernement du président Barrow promet de redéfinir l'histoire du monde rural.

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Le président Barrow a adressé ses remerciements aux populations pour leur vibrant accueil. Il a insisté sur le fait que grâce au développement enregistré dans le pays ces dernières années, il est désormais possible de voyager à Basse pour s'approvisionner au marché et de faire son retour en seulement quelques heures. Il a exhorté les Gambiens à préserver la paix dans le pays afin de garantir des élections apaisées et un développement continu.

Le président Barrow a déclaré : « Il existe bon nombre de personnes qui souhaitent créer des problèmes pour empêcher la tenue des élections. Cependant, nous leur dirons que des élections apaisées auront lieu, et que notre victoire sera incontestable. »

Il a exhorté les habitants de la région à redoubler leurs efforts pour soutenir son gouvernement et a promis de se pencher sur leurs griefs afin d'y trouver des solutions.

Il a mis en lumière les nombreuses initiatives de développement déjà mises en oeuvre dans la région. Selon le président Barrow, ces initiatives démontrent l'attachement de son gouvernement au progrès économique et social de toutes les couches sociales du pays. Il a insisté sur le fait qu'il est primordial de travailler ensemble, main dans la main, et de préserver la paix et la stabilité en vue de maintenir le développement du pays.

Il a rappelé les difficultés qu'il avait rencontrées dans la région au cours de la campagne présidentielle de 2016. Il a révélé que ce jour-là, il avait promis de construire des routes dans la région s'il venait à remporter l'élection - une promesse, a-t-il souligné, qu'il est en cours de réaliser.

Les résidents de la région

Naffai Jabbi a salué les projets de développement du président, observant des avancées considérables avec l'avènement de l'électricité, de l'eau potable, et la construction de routes. Il a exhorté le président Barrow à répandre l'électricité dans les villages en proie encore à l'obscurité.

Saikouna Bajaha, résident de Baja Kunda, a vanté la transformation qui a lieu dans toutes les régions de la Gambie. Il a indiqué que cette nouvelle route permettra de stimuler les échanges commerciaux entre la Gambie et le Sénégal. Il a rejeté les discours des partis d'opposition qui affirment que « les routes ne symbolisent pas le développement, ». En réponse, il a déclaré : « Cette route a été un cauchemar pendant 50 longues années. Aujourd'hui, elle est source d'espoir. »

Momodou Jallow a rappelé à la foule que le président Barrow a réussi là où les deux anciens présidents ont échoué en imprimant un développement sans précédent dans la région. Il n'a pas manqué d'exhorter les résidents de la région à redoubler d'efforts pour manifester leur soutien au président Barrow et à son gouvernement.

Mme Jainaba Sowe, conseillère municipale, a promis son soutien indéfectible au président Barrow tout en saluant ses reformes démocratiques. Elle a sollicité des machines à moudre et la création de plantations afin de stimuler l'autonomisation des femmes rurales, notamment dans les communautés qui n'ont pas encore été bénéficiaires de ses projets de développement.

Fatoumatta Saho a rappelé les dangereux périples sur les routes bosselées, au cours desquels les passagers se demandaient toujours s'ils arriveraient à destination. Elle a adressé ses remerciements au président Barrow pour son soutien au développement socio-économique des femmes, remarquant que mis à part un village toujours en attente d'une machine à moudre, presque tous les autres ont bénéficié de ses projets de développement.

Sorry Juwara, le chef de district, a signalé que les nouvelles routes permettent de relier le village de Wuli à la Casamance, stimulant par conséquent le commerce transfrontalier.

Muhammed Ceesay, président du Conseil Régional de Basse, a déclaré que ce nouveau réseau de 400 km de routes est une planche de salut. Il a rappelé à la foule les villageois en état de souffrance qui devaient éviter d'emprunter l'autoroute principale en raison de son piteux état, et les véhicules immobilisés toute la nuit due aux nombreuses pannes du ferry. Il a assuré aux Gambiens que tous les citoyens éligibles seront inscrits sur la liste électorale, et a promis le retour du président Barrow à la Résidence Présidentielle par la voie "légitime" des urnes.

Le Gouverneur Samba Bah s'est fait l'écho de la promesse faite par le gouvernement de procéder à la réhabilitation et construction de 400 km de routes principales. Il a plaidé pour la paix et le développement afin de raffermir le développement national.

Pour les résidents du monde rural, les routes ne sont pas uniquement des infrastructures - elles sont une planche de salut. Elles relient les agriculteurs aux marchés, les malades aux hôpitaux, et les enfants aux écoles. Elles ouvrent la porte au commerce, permettent l'autonomisation des femmes, et apportent la dignité aux communautés longtemps oubliées ou ignorées.