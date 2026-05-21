Gabon: Les Sénateurs gabonais de l'UDB en formation

Les sénateurs de l'UDB ont pris part, mardi 19 mai à un séminaire sur le renforcement des capacités organisé par le bureau du groupe parlementaire de l'Union Démocratique des Bâtisseurs.

« Nous sommes réunis aujourd'hui dans un contexte politique, socio-économique où les attentes de nos concitoyens sont de plus en plus fortes, » a affirmé Justin Ndoundangoye dans son discours d'ouverture. Pour le président du bureau du groupe parlementaire UDB, le Sénat en tant qu'organe de représentation des collectivités se doit de répondre avec efficacité aux Gabonais et aux enjeux du moment. Cela passe par « un moment d'apprentissage » perçu comme un « investissement » de qualité.

Dans la salle de conférences de la CDC, trois panels figuraient au programme. En ouverture, les élus ont beaucoup appris sur les règles et le fonctionnement des commissions générales permanentes. Le panel était dirigé par l'ancien député Marcelin Mve Ebang, sous la modération du Vénérable Jean Bosco. L'ancien vice-président du Sénat Léonard Rajembe a ensuite dirigé le deuxième panel sous la modération du Vénérable Alexandre Sima. Il portait sur les règles et fonctionnement du bureau du Sénat.

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La longue carrière parlementaire et l'expérience au service de la République du paneliste ont édifié les séminaristes. Le dernier panel a été dirigé par l'ancien Vénérable Raphaël Mangouala et modéré par la Vénérable Maryse Mariame Matsanga Mayila. Ancien président de groupe parlementaire, il a longuement parlé du rôle d'un groupe parlementaire dans un Sénat.

Des échanges enrichissants ont ponctué les panels. L'interactivité entre les panélistes et les séminaristes aura été le but recherché par les organisateurs. Le choix des trois intervenants marque aussi un partage d'expériences intergénérationnel. « Le regain de dynamisme qui a caractérisé nos débats prouve que notre institution est en mutation constante, prête à s'adapter aux nouveaux défis parlementaires, » a affirmé Justin Ndoundangoye dans son mot de clôture.

Le séminaire intervient dans un contexte de renouvellement du Sénat. Les nouveaux élus viennent d'horizons divers. Nombreux n'ont pas de parcours politiques et découvrent les réalités et la complexité de la deuxième chambre du parlement. Le séminaire permet une meilleure compréhension des règlements, des procédures législatives et des leviers d'action. Il donne aux sénateurs les clés théoriques et pratiques pour exercer leur mandat Au-delà des 52 sénateurs de l'Union Démocratique des Bâtisseurs, la formation était également ouverte aux autres groupes parlementaires.