Gabon: Mounana - Rodrigue Bokoko « Mwana Bola » épaule les mères veuves pour sauver la campagne agricole

La journée du 16 a été marquée à Mounana par une rencontre forte en émotion entre l'élu du peuple Rodrigue Bokoko et les mères veuves de la localité. Surnommé affectueusement « Mwana Bola » par la population, l'élu a répondu à un cri d'alerte bien concret : la difficulté de ces femmes à préparer leurs champs pour la saison agricole.

Pour de nombreuses familles de Mounana, l'agriculture reste la principale source de subsistance. Mais cette année, le coût du débroussaillage et de l'abattage menaçait de bloquer la mise en culture. Conscient de l'enjeu, Rodrigue Bokoko a décidé d'intervenir directement. Il a pris en charge l'ensemble des travaux de débroussaillage et d'abattage nécessaires à l'aménagement des plantations des mères veuves. Une prise en charge qui lève un obstacle financier immédiat et permet à ces femmes de lancer leurs cultures sans retard.

L'initiative a été accueillie avec un vif soulagement sur le terrain. Les bénéficiaires n'ont pas caché leur reconnaissance face à ce soutien qui agit directement sur leurs conditions de vie et celles de leurs enfants. En intervenant sur ce maillon précis de la chaîne agricole, « Mwana Bola » transforme une difficulté administrative et financière en une perspective d'espoir pour la saison à venir. Une action de proximité qui redonne aux mères veuves de Mounana la possibilité de compter sur leurs propres champs.