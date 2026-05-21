Gabon: Mounana - Rodrigue Bokoko « Mwana Bola » épaule les mères veuves pour sauver la campagne agricole

21 Mai 2026
Gabonews (Libreville)
Par MT

 La journée du 16 a été marquée à Mounana par une rencontre forte en émotion entre l'élu du peuple Rodrigue Bokoko et les mères veuves de la localité. Surnommé affectueusement « Mwana Bola » par la population, l'élu a répondu à un cri d'alerte bien concret : la difficulté de ces femmes à préparer leurs champs pour la saison agricole.

Pour de nombreuses familles de Mounana, l'agriculture reste la principale source de subsistance. Mais cette année, le coût du débroussaillage et de l'abattage menaçait de bloquer la mise en culture. Conscient de l'enjeu, Rodrigue Bokoko a décidé d'intervenir directement. Il a pris en charge l'ensemble des travaux de débroussaillage et d'abattage nécessaires à l'aménagement des plantations des mères veuves. Une prise en charge qui lève un obstacle financier immédiat et permet à ces femmes de lancer leurs cultures sans retard.

L'initiative a été accueillie avec un vif soulagement sur le terrain. Les bénéficiaires n'ont pas caché leur reconnaissance face à ce soutien qui agit directement sur leurs conditions de vie et celles de leurs enfants. En intervenant sur ce maillon précis de la chaîne agricole, « Mwana Bola » transforme une difficulté administrative et financière en une perspective d'espoir pour la saison à venir. Une action de proximité qui redonne aux mères veuves de Mounana la possibilité de compter sur leurs propres champs.

Lire l'article original sur Gabonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.