Gabon: Le Gouvernement engage une vaste opération de régularisation des situations administratives des agents de la Santé

Le Ministre de la Fonction Publique et du Renforcement des Capacités, Madame Laurence Ndong, a pris une part active, ce lundi 18 mai 2026, au lancement des travaux de la commission tripartite chargée de la régularisation des situations administratives des agents du secteur de la santé, à l'amphithéâtre du Centre Hospitalier Universitaire de Libreville (CHUL).

Organisés conjointement avec le Ministère de l'Économie et le Ministère de la Santé, ces travaux réunissent les représentants des administrations concernées ainsi que les partenaires sociaux autour d'un objectif commun : apporter des réponses concrètes aux nombreux dossiers administratifs en attente depuis plusieurs années.

Prévue du 18 au 22 mai 2026, cette commission examinera notamment les situations d'intégration non finalisées, les reclassements en attente, les avancements automatiques ou catégoriels non pris en compte, les rappels de solde non régularisés ainsi que les titularisations en souffrance. Très impliquée dans les échanges, Laurence Ndong a réaffirmé la volonté du Gouvernement, sous l'impulsion du Président de la République, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, de restaurer davantage de justice, d'équité et d'efficacité dans la gestion des carrières des agents publics.

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Au cours des travaux, les membres de la commission ont insisté sur la nécessité d'accélérer le traitement des dossiers prioritaires, d'harmoniser les données administratives et de renforcer la coordination entre les administrations afin de réduire durablement les dysfonctionnements observés dans la gestion des ressources humaines du secteur de la santé. Pour le Gouvernement, il ne peut y avoir de système de santé performant sans agents motivés, sécurisés dans leurs droits et reconnus dans leur parcours professionnel.

Placée sous la coordination d'Alain Charles Rotimbo, Secrétaire Général du Ministère de la Santé, cette commission devra remettre ses conclusions et son rapport final au Gouvernement le 22 mai prochain. À travers cette initiative, les autorités entendent non seulement assainir les situations administratives des agents de la santé, mais également renforcer durablement la confiance entre l'administration publique et les personnels soignants.