Maroc: Mariam Elbahaoui - L'univers de l'upcycling créatif

Dans un style subtil et une vision nuancée, la jeune artiste-peintre et sculptrice marocaine Mariam Elbahaoui a choisi de produire une peinture qui trouve sa résonnance dans l'âme des passionnés d'art. Cette tension picturale s'exprime par l'interpénétration des formes et des couleurs posées.

Cette plasticienne, originaire d'Essaouira, simplifie ainsi les formes abstraites, figuratives de ses toiles et de ses sculptures jusqu'à obtenir des coloris comme des vibrations vaporeuses et lumineuses dans diverses matières. Et dans ses sculptures doublées d'upcycling, elle donne libre cours à son imagination et fait preuve de beaucoup de créativité.

Il n'est pas nécessaire de maîtriser la langue de Shakespeare pour en comprendre le sens. L'upcycling est une forme de recyclage, mais avec une approche différente : il s'agit de donner une nouvelle vie à un objet en le valorisant. Face à une prise de conscience croissante autour du zéro déchet, de plus en plus de personnes cherchent à consommer moins et mieux.

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Cependant, la tâche n'est pas toujours simple, car certains objets ne peuvent être réutilisés indéfiniment. C'est aussi le défi que l'artiste marocaine Mariam Elbahaoui a relevé depuis quelques années. Elle a choisi de pratiquer l'upcycling pour transformer les déchets en véritables œuvres d'art à grande échelle. Avec un réalisme impressionnant, ses créations, à la fois esthétiques et empreintes de poésie, dévoilent pourtant un message terrible lorsqu'on creuse leur sens : chaque ressource a du potentiel jusqu'à se transformer pour devenir une création originale.

Pour Mariam Elbahaoui, les déchets représentent un sujet concentrique, car la poubelle est tout ce que l'on préfère ignorer. «Ce sont des fragments de notre existence que l'on choisit de ne pas inclure dans le récit familial. Ils appartiennent à une dimension invisible, toujours dissimulée. On justifie souvent cela par des raisons pratiques, comme les besoins d'hygiène. Mais en réalité, ce n'est pas uniquement pour ces motifs : c'est surtout parce qu'on refuse de faire face à nos propres déchets », indique-t-elle à ce sujet.

D'autre part, dans cette démarche picturale originale, elle accorde une haute importance à l'équilibre rythmique des couleurs qui manifeste son dynamisme d'exécution sur toile. Ainsi la mise en équation peinture-mémoire, autrement dit le rapport au vécu, suscite chez Mariam l'émergence d'une réalité humaine qui surgit d'un abandon réfléchi où le tressage modulé des compénétrations chromatiques et graphiques véhicule une sémantique issue des profondeurs de la conscience.

Mais au-delà des mots, ce qui reste de cette approche, c'est le plaisir évident de peindre, de suggérer des émotions et des sentiments, au fil desquels se profile une histoire, une expérience parvenue à maturité, dont on saisira le sens plénier en sachant faire le silence en soi. Pour s'en apercevoir, il suffit de contempler ses œuvres où elle a pris le soin d'introduire ses émotions, ses passions, les souvenirs de son enfance et les mille et une déambulations planétaires doublées de ses propres idéaux, ses rêves et rêveries...Ici, point n'est besoin de l'infini des mots pour entrer en poésie, le pinceau vaut plume raffinée et grandiose, abordant un monde qui nous subjuguera.

Cette expérience en peinture et en sculpture, Mariam Elbahaoui l'a partagée au Maroc, mais aussi à l'étranger à travers plusieurs expositions, rencontres d'art, festivals, salons ou encore workshops. Elle a même reçu un vibrant hommage lors de la 7e édition de Rihlat Fannane, organisée à Lalla Takerkoust, à 30 kilomètres de Marrakech, entre autres distinctions.