Maroc: Vers un partenariat renforcé dans le logement, l'urbanisme et le financement de l'habitat

En marge de la 13e session du Forum Urbain Mondial, organisée à Bakou, le Ministre du Logement, de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadastre, Mays MOUISSI, a rencontré, le mardi 19 mai 2026, Adib Benbrahim, Secrétaire d'État chargé de l'Habitat du Royaume du Maroc. Cette rencontre a permis d'explorer de nouvelles perspectives de coopération entre le Gabon et le Maroc dans les secteurs du logement, de l'urbanisme et du financement de l'habitat.

Cette rencontre s'est tenue en présence du Secrétaire Général du ministère marocain chargé de l'Habitat, ainsi que du Président de MAJAL, la fédération des Agences Urbaines du Maroc. Elle s'inscrit dans le cadre des relations historiques entre le Gabon et le Maroc, récemment renforcées dans le secteur de l'habitat, notamment à travers la coopération engagée autour du groupe ADDOHA.

Les échanges ont permis d'aborder l'expérience marocaine en matière de production de logements, de restructuration urbaine et de mobilisation du secteur privé. Depuis plus d'une décennie, le Maroc conduit des programmes ambitieux de résorption de l'habitat précaire, avec une approche combinant intervention publique, financement adapté et implication des opérateurs privés.

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Dans cette perspective, l'expérience du Royaume du Maroc pourrait constituer une source d'inspiration utile pour le Gabon, notamment dans la structuration de programmes de logements à grande échelle, la maîtrise des voiries et réseaux divers, la mobilisation de financements de long terme et l'accompagnement des ménages vers l'accès à la propriété.

La rencontre a également permis d'évoquer le rôle du groupe Al Omrane, acteur public marocain de référence dans l'aménagement urbain et la promotion immobilière. Son expertise pourrait ouvrir des perspectives de collaboration dans la structuration, le financement et la mise en œuvre de projets d'habitat au Gabon, en complément des partenariats déjà engagés.

Vers une commission de partenariat entre les deux ministères

Au regard des priorités nationales gabonaises, plusieurs pistes de coopération ont été identifiées. Elles portent notamment sur le partage d'expérience en matière de gouvernance des grands programmes de logements, les mécanismes de financement et d'accompagnement des ménages, ainsi que la coopération technique en matière d'urbanisme, de planification et d'appui aux agences urbaines.

À l'issue des échanges, l'idée de mettre en place une commission de partenariat entre les deux ministères a été évoquée. Elle permettrait de structurer une approche intégrée, progressive et opérationnelle autour des différents volets de coopération possibles entre le Gabon et le Maroc dans les secteurs du logement, de l'urbanisme et de la modernisation foncière.