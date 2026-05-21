Congo-Kinshasa: Ebola - Les agences de l'ONU se mobilisent pour contenir la propagation du virus Bundibugyo

Face à la recrudescence des cas d'Ebola en République démocratique du Congo (RDC) et en Ouganda, les agences humanitaires des Nations Unies intensifient leur riposte. Acheminement de matériel médical, équipements de protection et renforcement des capacités d'urgence : l'ONU tente de freiner la propagation du virus Ebola Bundibugyo.

Depuis le 15 mai, la machine humanitaire onusienne tourne ainsi à plein régime. En seulement 72 heures, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a fait parvenir 11,5 tonnes de fournitures médicales et d'équipements d'urgence depuis Kinshasa, mais aussi depuis ses plateformes régionales de Dakar et Nairobi.

Dans les cargaisons figurent notamment des équipements de protection individuelle (EPI), des trousses médicales, des fournitures de laboratoire, des médicaments et des tentes destinées à la prise en charge des patients. Des kits d'eau, d'assainissement et d'hygiène ont également été déployés afin de soutenir les dispositifs de prévention et de limiter la circulation du virus.

Selon l'OMS, l'épidémie d'Ebola est déjà suspectée d'avoir fait 139 morts sur près de 600 cas probables et pourrait se prolonger, même si le risque d'une pandémie est jugé « faible ».

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Dans ce climat d'inquiétudes, les opérations de terrain s'intensifient dans les zones les plus exposées à la résurgence du virus. Mercredi, les équipes d'intervention de l'OMS ont commencé à déployer des tentes d'isolement de 72 m² à l'Hôpital de Bunia. Une intervention jugée vitale pour renforcer les capacités de prise en charge des cas suspects, tout en consolidant les mesures de prévention et de contrôle des infections.

Par ailleurs, l'OMS indique avoir déployé plus de 35 experts et secouristes, en collaboration avec le ministère de la Santé, afin de renforcer les capacités opérationnelles sur le terrain.

Au-delà de l'appui médical et sanitaire, l'ensemble du dispositif onusien s'organise également sur le plan logistique pour accélérer la riposte sur le terrain. La Mission de l'Organisation des Nations unies pour la stabilisation en RDC (MONUSCO) a rapidement mobilisé sa flotte aérienne afin d'appuyer les autorités congolaises et les agences des Nations Unies engagées dans la lutte contre cette maladie.

Dès le lundi 17 mai, la mission onusienne a mis en place un pont aérien pour acheminer le matériel médical d'urgence de l'OMS de Nairobi (Kenya) vers Bunia. En seulement quatre jours, près de 30 tonnes d'équipements ont été acheminées vers Bunia, illustrant l'ampleur de la mobilisation logistique.

Un appui multiforme au-delà de la logistique

L'intervention de la MONUSCO ne se limite pas au transport de matériel. Sur le terrain, les Casques bleus - militaires, policiers et composantes civiles - intensifient les campagnes d'information auprès des populations.

À Tchabi, dans le territoire d'Irumu (à environ 120 km de Bunia), des dizaines de personnes ont été sensibilisées le 18 mai aux mesures essentielles de prévention, notamment : l'hygiène personnelle, et les risques liés à la consommation de viande de brousse.

Le lendemain, une campagne similaire a été menée à Fataki, auprès des personnes déplacées et des communautés locales.

À l'aide de haut-parleurs, les équipes ont insisté sur : le lavage régulier des mains, l'utilisation correcte des équipements de protection, ou encore la reconnaissance des symptômes de la maladie.

« Ces initiatives visent à renforcer la préparation des communautés, réduire la panique et protéger les populations vulnérables, en ligne avec le mandat de protection des civils de la MONUSCO », a expliqué la mission dans un communiqué.

Le PAM mobilisé sur la logistique et l'aide alimentaire

De son côté, le Programme alimentaire mondial (PAM) fournit des services logistiques essentiels pour le compte de l'ensemble de la communauté humanitaire, notamment le transport des premiers intervenants, des fournitures médicales et des marchandises de première nécessité. L'agence onusienne facilite également l'accès à des zones reculées et instables, notamment en Ituri.

En effet, l'épicentre de la crise sanitaire actuelle se trouve au coeur des zones d'intervention du PAM dans l'est de la RDC, ce qui lui permet de de jouer un rôle clé dans le soutien à la réponse globale.

« Nous fournissons déjà une aide vitale dans plusieurs domaines, notamment en soutenant les agents de santé qui sont en première ligne afin qu'ils puissent mener leurs efforts d'intervention en toute sécurité », a indiqué l'agence dans un communiqué.

Au-delà de l'appui apporté aux équipes sanitaires sur le terrain, le PAM étend également son assistance directe aux populations affectées par l'épidémie, notamment les patients, les survivants, les personnes ayant été en contact avec des cas confirmés ainsi que les ménages touchés.

La mobilisation humanitaire est d'autant plus cruciale que cette nouvelle flambée épidémique intervient dans un contexte déjà marqué par une forte vulnérabilité alimentaire à travers le pays. Plus de 26,5 millions de personnes - soit près d'un Congolais sur quatre - peinent à satisfaire leurs besoins alimentaires de base, selon la dernière mise à jour de l'analyse du Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC).

Parmi elles, 10 millions de personnes sont confrontées à une faim grave dans les quatre provinces orientales du pays : l'Ituri, le Nord-Kivu, le Sud-Kivu et le Tanganyika.

La province de l'Ituri - où l'origine de cette dernière flambée d'Ebola a été confirmée à la mi-mai - est actuellement l'une des zones les plus touchées par l'insécurité alimentaire en RDC, avec plus d'un tiers de la population, soit 1,7 million de personnes, confrontées à une situation de crise alimentaire ou à des niveaux de faim encore plus graves.