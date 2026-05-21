Maroc: Levée de l'interdiction sur le ramassage et la commercialisation des produits conchylicoles à Sidi Boulfdail et Tamri-Cap Ghir

21 Mai 2026
Libération (Casablanca)

Le secrétariat d'État chargé de la Pêche maritime a annoncé, mardi, la levée de l'interdiction sur le ramassage et la commercialisation des produits conchylicoles collectés au niveau des zones conchylicoles classées Sidi Boulfdail, relevant de la région de Tiznit, et Tamri-Cap Ghir, relevant de la région d'Agadir.

"Le Comité technique chargé du suivi du milieu marin et des produits conchylicoles a examiné les résultats des analyses effectuées par l'Institut national de recherche halieutique (INRH) au niveau des zones conchylicoles classées Sidi Boulfdail et Tamri-Cap Ghir", indique le secrétariat d'État dans un communiqué, précisant que les résultats des analyses ont montré une stabilité du milieu et une purification totale des moules au niveau desdites zones.

Par ailleurs, il est recommandé aux consommateurs de ne s'approvisionner qu'en produits conditionnés, portant les étiquettes sanitaires d'identification et commercialisés dans les points de vente autorisés (marchés officiels).

Les produits conchylicoles colportés ou vendus en vrac ne présentent aucune garantie de salubrité et constituent un danger pour la santé publique, avertit la même source.

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