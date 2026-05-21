Maroc: BKGR prévoit une hausse de 9,7% de la capacité bénéficiaire des sociétés cotées en 2026

BMCE Capital Global Research (BKGR) table sur une croissance de 9,7% de la capacité bénéficiaire de son Scope 40 à 49,7 milliards de dirhams (MMDH) en 2026, portée principalement par les secteurs des mines, des banques et des assurances.

Cette progression serait toutefois partiellement freinée par la non-récurrence de la rétrocession exceptionnelle relative à l'affaire IAM/WANA, indique BKGR dans son récent "Forecast Mai 2026", notant que la hausse du RNPG ressortirait ainsi à près de 13% hors cet élément exceptionnel.

L'analyse du breakdown de l'évolution de la capacité bénéficiaire en 2026 fait ressortir une contribution positive attendue à hauteur de 48,1% des mines, grâce notamment à l'effet année pleine des projets structurants, à un environnement de prix favorable sur les métaux précieux ainsi qu'à des gains non récurrents liés à la cession de certains actifs miniers.

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Les banques contribueraient, quant à elles, à hauteur de 42,5%, portées par le bon comportement projeté du Produit net bancaire (PNB), la gestion efficiente des charges et la maîtrise du risque, précise la note, ajoutant que les assurances représenteraient 12,1% de cette contribution, intégrant l'effet périmètre lié à la fusion-absorption d'Allianz Maroc par Sanlam Maroc attendue en juillet 2026. Le secteur du BTP contribuerait, pour sa part, à hauteur de 11,4%, rapporte la MAP.

S'agissant des financières, la capacité bénéficiaire devrait afficher une croissance à deux chiffres de 10,7% à 19,7 MMDH en 2026, soutenue par la hausse du PNB, l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et la normalisation du risque. Le taux du coût du risque devrait ainsi reculer à 1,1%, contre 1,2% en 2025, traduisant la sortie progressive d'une phase de provisionnement particulièrement prudente observée depuis la période post-Covid.

Pour les industries, le chiffre d'affaires devrait s'apprécier de 16% à 246,2 MMDH en 2026, tandis que leur RNPG ressortirait en hausse de 7,7% à 27,7 MMDH, principalement attribuable à Managem, SGTM et CMT. Retraitée de l'impact relatif à IAM/WANA, la progression du RNPG des industries ressortirait à 13,5%.

Quant aux assurances, la capacité bénéficiaire devrait progresser de 28,5% à 2,4 MMDH en 2026, portée par l'effet périmètre lié à la fusion-absorption d'Allianz Maroc par Sanlam Maroc, la progression de l'activité commerciale et l'amélioration des indicateurs techniques.

Par ailleurs, BKGR anticipe une progression de 8,4% de la masse des dividendes à 27 MMDH en 2026, dans un contexte de capitalisation boursière en hausse de 4,6% à 980 MMDH. Le Price Earning Ratio (PER) du Scope 40 devrait ressortir en baisse à 19,7x contre 20,7x en 2025, laissant entrevoir un potentiel de re-rating toujours appréciable, sous réserve de la réalisation des trajectoires bénéficiaires attendues.