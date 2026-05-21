Sénégal: Pape Thiaw - 'Kalidou Koulibaly sera prêt pour le Mondial'

Dakar — Le sélectionneur national, Pape Thiaw, a déclaré jeudi que le capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly, "sera prêt " pour la Coupe du monde 2026, prévu pour débuter le 11 juin, malgré son absence des terrains depuis plusieurs semaines suite à une blessure.

"La Coupe du monde n'est pas un sprint, mais un marathon, et je pense qu'il sera prêt", a-t-il dit lors d'une conférence de presse consacrée à la publication de la liste des joueurs sénégalais retenus pour le Mondial qui se poursuivra jusqu'au 19 juillet prochain aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada.

La liste des 28 joueurs retenus par Pape Thiaw est marquée par l'arrivée de Bara Sapoko Ndiaye dans la Tanière et le retour des attaquants Bamba Dieng et Assane Diao, mais également d'Ilay Camara, grands absents de la dernière Coupe d'Afrique des nations remportée par le Sénégal le 18 janvier dernier.

Le capitaine des Lions, blessé au genou il y a quelques semaines, a repris l'entraînement individuel.

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"Il est le capitaine de cette sélection, le ciment de l'équipe. Il est en procédure de rééducation positive. Je pense qu'en trois semaines, il sera apte pour le Mondial", a ajouté Pape Thiaw au sujet du défenseur d'Al Hilal (élite saoudienne).

Le Sénégal, huitième de finaliste en 2022 au Qatar, va disputer en 2026 sa quatrième Coupe du monde correspondant à sa troisième phase finale consécutive à cette compétition, après 2018 et 2022.

Les Lions sont logés dans la même poule que la France, la Norvège et l'Irak.