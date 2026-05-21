Sénégal: Attaques informatiques - Abdou Karim Sall s'interroge sur le 'niveau de vulnérabilité' de la DGID et du Trésor public

Dakar — Le député Abdou Karim Sall du groupe parlementaire Takku Wallu (opposition), s'est interrogé, jeudi, sur le "niveau de vulnérabilité" de la direction générale des impôts et domaines et du Trésor public, deux services du ministère des Finances ayant subi récemment des attaques informatiques, estimant que cette question relève de la souveraineté nationale".

"Votre département, qui est pourtant stratégique, a subi deux attaques en moins d'un an. Comment en sommes-nous arrivés à un tel niveau de vulnérabilité informatique au sein de la DGID et du Trésor public ?", a-t-il déclaré.

Le député s'exprimait lors de la séance plénière consacrée à l'examen de projets de loi relatifs au crédit-bail et à l'affacturage.

Le parlementaire a interpellé le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, sur "le niveau de vulnérabilité informatique" observé au sein de ces administrations financières.

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Selon Abdou Karim Sall, la problématique dépasse le cadre de la cybersécurité et touche à la souveraineté de l'État.

"Ce n'est pas seulement un problème de sécurité informatique, c'est également une question de souveraineté nationale", a-t-il soutenu, tout en saluant les efforts entrepris par le ministre pour sécuriser les données sensibles de l'administration.

Le député a également indiqué que l'annonce de l'attaque contre le Trésor public, il y a une dizaine de jours, avait suscité des inquiétudes quant au paiement des salaires et des secours, à l'approche de la Tabaski.

Il a toutefois relevé que les paiements se poursuivent normalement, notamment dans la commune de Mbao, selon les informations reçues des percepteurs.

Abdou Karim Sall a, par ailleurs, félicité le ministre des Finances pour les efforts déployés afin de rétablir la situation ainsi que pour la mise en place d'un système de paiement permettant d'effectuer certaines opérations sans déplacement.