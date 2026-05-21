Sénégal: Pape Thiaw - 'Pourquoi se focaliser sur la France ?'

Dakar — Le sélectionneur des Lions, Pape Thiaw, refuse de se focaliser sur la France, un des adversaires de poule du Sénégal lors du Mondial 2026, estimant que toutes les sélections méritent d'être prises au sérieux.

"Pourquoi se focaliser sur la France ?", s'est interrogé le technicien, jeudi, à Dakar, au cours d'une conférence de presse consacrée à la publication de la liste des Lions retenus pour cette compétition prévue du 11 juin au 19 juillet aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada.

La Norvège et l'Irak, des équipes qui partagent la poule des Lions, ont également mérité leur ticket en Coupe du monde, selon Pape Thiaw.

"Le match contre la France est un match comme les autres matchs, un match de Coupe du monde. Nous avons trois adversaires. Pourquoi se focaliser sur la France ? Il y a la Norvège et l'Irak, ce sont des équipes qui ont mérité leur ticket", a déclaré le technicien sénégalais.

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Les Lions sont logés dans la même poule que la France, la Norvège et l'Irak. Ils affronteront les Français lors du match d'ouverture, le 16 juin, à 19h GMT, au MetLife Stadium, dans le New Jersey, aux États-Unis.

Ils joueront ensuite contre la Norvège le 23 juin, dans le même stade, à 00h GMT, avant d'en découdre avec l'Irak pour leur dernière sortie comptant pour la phase de groupes, au BMO Field.

S'exprimant lors de la conférence de presse consacrée à publication de la liste des joueurs devant prendre part au Mondial 2026, Pape Thiaw justifie l'attention particulière dont bénéficie la sélection française par le statut de cette dernière et l'histoire de la France avec le Sénégal.

"On parle certes plus de la France, Première Nation au classement FIFA, en plus de l'histoire qui nous lie à ce pays, mais tous les matchs seront importants", a souligné le sélectionneur des Lions.

Il a insisté sur la nécessité, pour l'équipe nationale, de se concentrer sur le contenu et le système de jeu plutôt que sur le prestige des adversaires.

Sur le plan de la préparation, Pape Thiaw a évoqué les rencontres amicales que le Sénégal prévoit de disputer contre les États-Unis et l'Arabie saoudite, qu'il considère comme des tests utiles avant le Mondial.

Le Sénégal va disputer deux matchs de préparation en Caroline du Nord contre les États-Unis le 31 mai au Bank of America Stadium à Charlotte, puis contre l'Arabie saoudite le 9 juin au Toyota Field à San Antonio, au Texas.

"Les adversaires ont bien été choisis, nous aimons les beaux adversaires. Et si on regarde de près, quand on avait choisi le Kenya comme adversaire avant la CAN, tout le monde n'avait pas compris ce choix, mais le Kenya nous avait valu au final de grandes satisfactions", a-t-il expliqué, répondant aux interrogations sur les choix de ces adversaires.

Selon le coach des Lions, "c'est le système qui gagne les matchs. Pour moi, les matchs amicaux, les adversaires sont tous pareils, et ensuite, c'est en tant que coach que je mets en place ce que je veux faire. C'est cela qui est important".