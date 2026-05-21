Sénégal: Pape Thiaw - ' J'assume mes choix'

Le sélectionneur national Pape Thiaw a déclaré, jeudi, assumer ses choix dans la composition de la liste des joueurs du Sénégal pour la Coupe du monde, prévue du 11 juin au 19 juillet au Canada, aux États-Unis et au Mexique, estimant avoir constitué un groupe « équilibré » capable de répondre aux exigences de la compétition.

"Il y avait des choix [à faire]. Je les ai faits, je les assume", a-t-il dit après avoir dévoilé une pré-liste de 28 joueurs avant la liste définitive qui sera arrêté au nombre de 26, selon le règlement de la FIFA.

Cette pré-liste de 28 joueurs est marquée par l'arrivée du jeune milieu de terrain du Bayern Munich, Bara Sapoko Ndiaye, dans la tanière et le retour des attaquants Bamba Dieng (Lorient, France) et Assane Diao (Como, Italie), mais également d'Ilay Camara (Anderlecht, Belgique), Moustapha Mbow (Paris, Fc, France) grands absents de la dernière Coupe d'Afrique des nations remportée par le Sénégal.

L'arrivée de Bara Sapoko Ndiaye et le retour des attaquants Bamba Dieng et Assane Diao représentent un renfort de taille pour l'équipe du Sénégal.

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Les défenseurs Ilay Camara et Moustapha Mbow retrouvent aussi la tanière après avoir raté la dernière Coupe d'Afrique des nations jouée au Maroc.

Le sélectionneur Pape Thiaw n'a pas fait de révolution au final et a gardé l'ossature de son équipe, en rappelant la plupart des joueurs ayant participé à la conquête du deuxième titre continental des Lions de la Téranga, le 18 janvier dernier.

"Je pense que c'est un groupe équilibré et bien pensé pour répondre aux exigences de cette Coupe du monde, qui est une grande compétition, intense et très longue", a-t-il déclaré.

Interrogé sur l'absence du défenseur du RC Lens (élite française), Malang Sarr, le sélectionneur a reconnu la difficulté de certains choix.

"Il y a un côté difficile parce que, quand même, on avait de l'affection pour certains joueurs. (...). Mais après, quand je mets le costume du coach, c'est un autre Pape Thiaw, parce que j'avais mes certitudes", a souligné le technicien sénégalais.

Le Sénégal, huitième de finaliste en 2022 au Qatar, va disputer en 2026 sa quatrième Coupe du monde et sa troisième phase finale consécutive, après celles de 2018 et 2022.

Les Lions sont logés dans la même poule que la France, la Norvège et l'Irak.