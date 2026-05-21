Sénégal: Le renouveau de Bamba Dieng, récompensé par un deuxième Mondial avec les Lions

Dakar — La convocation de Bamba Mbacké Dieng parmi les 28 joueurs retenus pour le prochain Mondial par le sélectionneur des Lions, Pape Thiaw, apparaît comme une évidence au vu de la belle saison réalisée par l'attaquant sénégalais.

L'attaquant sénégalais est arrivé au FC Lorient en 2023, avec un contrat courant jusqu'en 2025, assorti de deux années supplémentaires en option.

En août 2024, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké Dieng - son nom complet - est prêté à Angers SCO pour la saison 2024-2025, avant de faire son retour chez les Merlus.

Il vit une véritable renaissance cette saison à Lorient, après un début compliqué, marqué par un prêt peu concluant à Angers et plusieurs blessures.

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Il a depuis retrouvé le plaisir de jouer, enchaînant les buts au point de s'imposer comme une option offensive majeure pour les Merlus.

Cette saison, il a inscrit 10 buts en 22 matchs.

Le rendement offensif du champion d'Afrique 2021 a également convaincu le sélectionneur national, Pape Thiaw, de lui offrir une nouvelle chance en équipe A.

Dieng est appelé à jouer un rôle clé dans le dispositif offensif sénégalais, lui qui n'avait plus été convoqué avec les Lions depuis mars 2024, lors des matchs amicaux contre le Bénin (1-1) et le Gabon (3-0).

Né le 23 mars 2000 à Pikine, dans la grande banlieue dakaroise, Bamba Dieng a débuté sa carrière professionnelle au Diambars FC avant de s'expatrier en Europe.

En 2020, il rejoint Olympique de Marseille, où il inscrit 11 buts en 54 apparitions, puis s'engage ensuite avec Lorient le 28 janvier 2023.

En août 2024, l'attaquant est prêté à Angers SCO pour la saison 2024-2025, au cours de laquelle il inscrit trois buts en 18 matchs. Il est de retour à la case départ pour la saison 2025-2026, déterminé à s'imposer comme un élément offensif majeur des Merlus.

Après presque deux ans d'absence en sélection nationale, Dieng avait été rappelé pour les rencontres amicales du Sénégal contre le Pérou (2-1) et la Gambie (3-1), disputées les 28 et 31 mars. Il a joué une mi-temps contre les Gambiens au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio.

Il a une nouvelle fois été retenu par Pape Thiaw pour disputer sa deuxième Coupe du monde avec le Sénégal, après celle de 2022.

Bamba Dieng compte déjà 22 sélections et 2 buts avec les Lions. Son retour en équipe nationale pourrait lui permettre de relancer durablement une carrière désormais sur la bonne voie.