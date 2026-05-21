Sénégal: Tambacounda - La construction du centre d'hébergement des fistuleuses va s'achever en 2026

Tambacounda — Les travaux de construction du centre d'hébergement des femmes fistuleuses et des victimes de violences basées sur le genre prendront fin d'ici à la fin de l'année 2026, a appris l'APS du secrétaire général de la mairie de Tambacounda (est), Mamadou Diallo

"Le financement du centre est déjà acquis et le processus est en cours pour la recherche d'un autre architecte pour pouvoir continuer les travaux. Donc si tout va bien, nous attendons avant la fin l'année que ce centre soit terminé et qu'il soit peut-être opérationnel d'ici à 2027", a-t-il déclaré dans un entretien accordé à l'APS en prélude à la Journée internationale de l'élimination des fistules obstétricales commémorée le 23 mai de chaque année.

Le projet de construction de ce centre d'hébergement est le fruit d'une convention de partenariat qui existe depuis 2024 entre la commune de Tambacounda et le Fonds des Nations-Unies pour la population (UNFPA), qui y déroule un programme de lutte contre les violences basées sur le genre et la prise en charge des femmes souffrant de fistule obstétricale.

Selon, M.Diallo, la construction du centre a démarré depuis 2025 et les travaux devraient durer huit mois.

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"Normalement les travaux devraient être terminés, mais faute de procédures et d'un changement de programme, et surtout des difficultés avec l'architecte, le projet a été retardé ", a-t-il indiqué.

Ce centre servira, entre autres, à améliorer les conditions de prise en charge des femmes souffrant de la fistule obstétricale dans la région de Tambacounda.

"Nous avons fait le constat que les femmes atteintes de fistule ou d'autres maladies qui nécessitent des interventions chirurgicales avaient des difficultés pour se loger et suivre correctement les traitements, parce qu'avant c'était des camps où elles sont logées le temps de pouvoir suivre le traitement qui étaiINent aménagés", a-t-il dit.

"L'idée de construire un centre d'accueil permettra d'héberger ces femmes à chaque fois qu'elles se présentent à Tambacounda pour suivre les traitements liés à la fistule obstétricale", a-t-il poursuivi.

La capacité d'accueil du centre, financé et équipé par UNFPA est de 24 lits. La mairie Tambacounda, de son côté, s'est chargé de l'acquisition du terrain dans une zone pourvue d'eau et d'électricité. La mairie a construit le mur de clôture et les toilettes du centre, selon Mamadou Diallo.

"Le projet est accompagné de tout ce qui concerne l'équipement en lits, matériels de bureau et outils de sensibilisation des femmes dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre ; bref, tous les dispositifs qui permettent au centre d'être autonome et opérationnel dès la fin de sa construction", a assuré le secrétaire général de la mairie.

"Il y aura aussi un dispositif qui sera animé par les organisations de femmes, les +bajenu gox+ ou marraines de quartier, les comités de lutte contre les violences basées sur le genre. Et toutes les autres organisations intervenant bans ce domaine pourront mutualiser leurs efforts pour permettre à ce centre de jouer pleinement son rôle ", a-t-il ajouté.

Le centre d'hébergement des femmes victimes de violences basées sur le genre sera par ailleurs un cadre d'écoute pour les femmes en difficulté ou des femmes victimes de violences, a également fait savoir M.Diallo.