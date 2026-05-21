Egypte: Mondial 2026 - La liste du pays avec Mohamed Salah

21 Mai 2026
Radio France Internationale

Hossam Hassan, le sélectionneur de l'Égypte, a dévoilé une liste de 27 joueurs appelés pour la Coupe du monde. Parmi eux figurent Mohamed Salah et Omar Marmoush.

Comme attendu, le capitaine Mohamed Salah (33 ans), en partance de Liverpool, figure dans la liste des Pharaons et va donc disputer sa deuxième Coupe du Monde après celle de 2018.

Autre joueur majeur, l'attaquant de Manchester City, Omar Marmoush, 27 ans, qui reste un des cadres des Pharaons (48 sélections, 11 buts). A noter que l'attaquant du FC Nantes, Mostafa Mohamed n'a pas été appelé. Le jeune Hamza Abdelkarim, recruté par le FC Barcelone en U 19 est présent. Il s'était révélé l'an passé lors de la Coupe du monde U17 au Qatar.

L'Égypte débutera la quatrième Coupe du monde de son histoire face à la Belgique le 15 juin, avant d'affronter la Nouvelle-Zélande et l'Iran dans le groupe G.

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La liste de l'Égypte pour la Coupe du monde :

Gardiens : Mohamed El-Shenawy (Al-Ahly, EGY), Mostafa Shobeir (Al-Ahly, EGY), El-Mahdy Soliman (Zamalek, EGY), Mohamed Alaa (El-Gouna, EGY).

Défenseurs : Mohamed Hany (Al-Ahly, EGY), Tarek Alaa (Zed FC, EGY), Hamdi Fathi (Al-Wakrah SC, QAT), Ramy Rabia (Al-Ain, EAU), Yasser Ibrahim (Al-Ahly, EGY), Hossam Abdelmaguid (Zamalek, EGY), Mohamed Abdelmonem (OGC Nice), Ahmed Fattouh (Zamalek, EGY), Karim Hafez (Pyramids FC, EGY).

Milieux de terrain : Marwan Attia (Al-Ahly, EGY), Mohanad Lasheen (Pyramids FC, EGY), Nabil Emad Dunga (Al-Najma, ARS), Mahmoud Saber (Gulf United FC, D2 EAU), Ahmed Sayed Zizo (Al-Ahly, EGY), Mahmoud Trezeguet (Al-Ahly, EGY), Emam Ashour (Al-Ahly, EGY), Mostafa Ziko (Pyramids FC, EGY), Ibrahim Adel (Nordsjaelland, DNK), Haitham Hassan (Real Oviedo, ESP).

Attaquants : Mohamed Salah (Liverpool, ANG), Omar Marmoush (Manchester City, ANG), Aktay Abdullah (Ennpi SC, EGY), Hamza Abdelkarim (FC Barcelone U19, ESP).

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