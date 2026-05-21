Congo-Kinshasa: Mondial 2026 - La sélection congolaise privée de passage par Kinshasa avant les États-Unis à cause d'Ebola

Le planning de l'équipe des Léopards a été bousculé par l'épidémie d'Ebola en RDC. Avant de se rendre aux États-Unis pour participer à la Coupe du monde - 52 ans après sa dernière participation -, les Léopards congolais devaient effectuer une étape à Kinshasa, le 25 mai. Mais afin de ne prendre aucun risque et de protéger la sélection nationale, la Fecofa a été contrainte d'annuler l'étape de Kinshasa.

Une séance d'entraînement ouverte au public au stade Tata Raphaël, une cérémonie de décoration par le chef de l'État, suivie de la remise du drapeau national au capitaine Chancel Mbemba... C'était un programme alléchant qui attendait les Léopards à Kinshasa.

Ce séjour devait permettre à l'équipe de communier avec le public congolais avant de s'envoler pour l'Europe. Malheureusement, tout a été annulé, notamment en raison de l'alerte au virus Ebola et des restrictions sanitaires imposées par le gouvernement américain. Le rassemblement des Léopards se fera directement en Belgique. Si cette décision déçoit les nombreux supporters qui espéraient saluer leur héros avant ce rendez-vous historique, la majorité d'entre eux comprend la gravité de la situation. Le voeu général reste que rien ne vienne perturber la préparation des hommes de Sébastien Desabre.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le sélectionneur a d'ailleurs dû procéder à un premier réajustement dans son effectif en rappelant Aaron Tshibola pour pallier le forfait sur blessure de Rocky Bushiri. Enfin, la partie du staff technique qui se trouvait encore à Kinshasa a dû voyager en urgence avant ce 21 mai, afin de se conformer aux strictes exigences des autorités américaines.