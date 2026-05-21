Sénégal: Bara Sapoko Ndiaye, la promesse box-to-box des Lions

Dakar — La nouvelle recrue de la Tanière, Bara Sapoko Ndiaye, convoqué pour la première fois en équipe nationale A en vue du prochain Mondial, est le prototype du milieu moderne, alliant puissance physique et capacité de projection balle au pied.

Formé à Thiès Académie Football, au Sénégal, Bara Sapoko Ndiaye a ensuite rejoint l'académie Gambinos Stars Africa, en Gambie, où il a poursuivi sa progression et attiré l'attention de recruteurs internationaux grâce à ses qualités techniques et sa vision du jeu.

En janvier 2026, dans le cadre d'un partenariat noué en 2023 entre Red&Gold Football -, impliquant notamment le Bayern Munich et le club de MLS Los Angeles FC -, il est repéré par l'entraîneur bavarois Vincent Kompany avant de rejoindre le club allemand en prêt pour la saison 2025-2026.

À son arrivée en Allemagne, Bara Sapoko Ndiaye est freiné par une blessure qui l'éloigne des terrains pendant une longue période, retardant son intégration au groupe professionnel.

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Le gaucher de 18 ans, adapté au registre box-to-box, capable d'évoluer comme milieu relayeur ou offensif, est reconnu pour sa capacité à organiser le jeu, sa qualité technique et son intelligence dans les déplacements.

Sous la direction de Vincent Kompany, le jeune Sénégalais, natif de Thiès, une ville de l'ouest du Sénégal, a progressivement intégré le groupe professionnel du Bayern Munich.

Ndiaye a disputé cette année ses premières minutes professionnelles en Bundesliga, le championnat d'élite du football allemand, à l'occasion de la 29ᵉ journée.

Il est entré en jeu à la place de Jamal Musiala à la 83ᵉ minute du match remporté par le Bayern Munich face au FC St. Pauli.

Considéré comme l'un des grands espoirs de la nouvelle génération du football sénégalais, sa première apparition en Bundesliga marque une étape importante dans l'évolution de sa carrière et laisse entrevoir de belles perspectives pour son avenir, aussi bien en club qu'en sélection nationale.

Il évolue au Bayern Munich aux côtés de son compatriote Nicolas Jackson, arrivé au club en 2025.

Les deux sont champions d'Allemagne cette saison.

Jackson, champion d'Afrique 2025 avec le Sénégal, figure également dans la liste des 28 joueurs convoqués en équipe nationale.

Interpellé sur le faible temps de jeu de Sapoko Ndiaye en club, Pape Thiaw a assuré avoir mûrement réfléchi à ses choix au moment d'établir sa liste.