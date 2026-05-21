Congo-Kinshasa: Emploi des jeunes au pays - Passer du chômage à la production locale

21 Mai 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le chômage des jeunes reste l'un des grands défis économiques et sociaux en RDC. Beaucoup de jeunes diplômés ou non peinent à trouver un emploi stable.

Face à cette situation, certaines initiatives proposent aujourd'hui de miser sur la production communautaire, l'emploi direct et l'entrepreneuriat collectif.

C'est le cas du Programme d'Emploi Direct des Jeunes, le PED-J, porté dans le cadre d'un mécanisme de transformation économique et sociale basé notamment sur les unités de production communautaire. Jocelyne Musau recoit pour en parler Alexandre ISKANDA ZISHEBA ZA LUDAGA , Coordonnateur national du CCO Pays RDC du consortium ONGD SORETOC, Saint Victoire USHINDI, représentant de l'organisation INUWA UCHUMI et Dr Guy Michel BROU, expert consultant international et DG du cabinet M DJAK COMPANY.

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