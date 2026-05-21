Congo-Kinshasa: Métrologie - La science des mesures et son importance dans notre vie quotidienne

Un mot qui peut sembler technique, mais qui touche pourtant notre vie quotidienne : au marché, à la station-service, dans les factures d'eau et d'électricité, dans les médicaments, les balances, les dosages ou encore la qualité des produits.

La métrologie, c'est la science de la mesure. Et derrière chaque mesure fiable, il y a une question de confiance, d'équité et de protection du consommateur.

En République démocratique du Congo, plusieurs défis subsistent encore dans ce domaine : instruments de mesure inadaptés, textes anciens, pratiques commerciales parfois approximatives...

Alors : pourquoi la métrologie est-elle importante ?Ncomment protège-t-elle les consommateurs ? et pourquoi est-elle essentielle au développement économique ?

Bertin Ntumba Bululu en parle avec Jocelyne Musau dans Okapi Service. Il est président de l'Association pour la promotion de la métrologie et la normalisation en RDC, APROMEN.