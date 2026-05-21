Congo-Kinshasa: L'ONG MAPD appelle la population de Beni à briser le déni et les théories du complot autour d'Ebola

Face aux doutes et aux résistances communautaires qui persistent dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri, l'ONG Mission d'aide aux personnes en détresse (MAPD) tape du poing sur la table. Son coordonnateur exhorte la population à une prise de conscience collective pour barrer la route à l'épidémie de la maladie à virus Ebola.

« Laissons de côté les doutes et les discussions autour de cette maladie. Ebola existe. Unissons-nous pour y faire face ». C'est le message clair et pressant lancé par la Mission d'Aide aux Personnes en Détresse (MAPD).

Cet appel intervient dans un contexte épidémiologique difficile, caractérisé par des poches de résistance et de réticence au sein de certaines communautés. Ces comportements, alimentés par la désinformation, favorisent malheureusement la propagation de cette fièvre hémorragique mortelle.

Pour Théophile Katembo, coordonnateur de la MAPD, Ebola est une réalité tangible et non une invention politique ou une théorie du complot.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il insiste sur l'urgence de respecter les mesures d'hygiène : « La MAPD lance un appel à la population du Nord-Kivu, de l'Ituri ainsi que des provinces voisines : la maladie est réelle. Chacun doit prendre au sérieux les mesures de protection et de prévention, notamment le lavage régulier des mains ».

Rapporter les cas suspects pour sauver des vies

Au-delà des gestes barrières, l'ONG insiste sur l'importance de la surveillance communautaire et de la collaboration avec les équipes de riposte. Théophile Katembo invite ainsi les habitants à rapporter immédiatement tout cas suspect aux structures de santé :

« Ce n'est pas de la politique, ce n'est pas une question de doute, de mépris ou de guerre. C'est une maladie, une réalité que nous avons déjà vécue plusieurs fois. Nous demandons à toute personne sceptique de comprendre que ce virus est là et qu'il représente un danger pour la vie. C'est pourquoi nous devons tous rester unis pour lutter contre cette maladie qui est encore dans nos murs ».

La prise de conscience collective demeure, selon les acteurs sanitaires, le rempart le plus efficace pour couper la chaîne de transmission et éradiquer définitivement l'épidémie dans la région.