Congo-Kinshasa: Décès tragique d'un ressortissant congolais en Irlande - Le pays saisi Dublin pour connaitre les circonstances exactes de la mort

Le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération internationale, de la Francophonie et de la Diaspora congolaise a publié, mardi 19 mai, un communiqué exprimant sa vive préoccupation suite au décès tragique de Yves Sakila, ressortissant congolais résidant en Irlande.

Selon les informations rendues publiques, le décès est survenu le 16 mai à Dublin, à la suite d'un incident impliquant des agents de sécurité privés.

Dès l'annonce des faits, le ministre délégué en charge de la Francophonie et de la Diaspora congolaise a instruit les services compétents du ministère ainsi que l'Ambassade de la RDC pour assurer un suivi étroit du dossier, en collaboration avec les autorités irlandaises.

Des démarches diplomatiques et consulaires ont été engagées afin de déterminer les circonstances exactes de la mort ; garantir une enquête indépendante, transparente et diligente ; veiller au respect des droits de la victime et à l'accompagnement de la famille, souligne le communiqué du ministère des Affaires étrangères.

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Prenant acte des réactions suscitées par cette affaire dans l'opinion publique et auprès des organisations de défense des droits humains, le Gouvernement appelle à la retenue, au calme et à la responsabilité, en attendant les conclusions officielles des enquêtes.

Le Gouvernement congolais réaffirme son engagement à assurer la protection de ses ressortissants à l'étranger, ainsi que la défense de leur dignité et le respect des droits humains et des principes de justice.