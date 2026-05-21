Sénégal: Dialogue national - Aminata Touré salue « un capital essentiel de gouvernance »

Reçue ce jeudi par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, dans le cadre des concertations autour du dialogue national, l'ancienne Première ministre (1er septembre 2013 - 4 juillet 2014) Aminata Touré a salué l'initiative du chef de l'État, qu'elle considère comme essentielle dans le contexte actuel.

À sa sortie d'audience, l'ancienne cheffe du gouvernement a insisté sur l'importance du dialogue dans la tradition politique sénégalaise. « Le Sénégal est un pays où le dialogue est ancré dans notre histoire et dans notre culture. Ce patrimoine est précieux et doit être préservé », a-t-elle déclaré.

Selon Aminata Touré, cette démarche du président de la République traduit une volonté de maintenir des échanges réguliers avec les personnalités ayant occupé de hautes fonctions dans le pays, y compris celles qui se sont éloignées de la vie politique. Elle estime ainsi que « le dialogue est un capital essentiel de gouvernance », particulièrement dans un contexte marqué par des défis sous-régionaux et internationaux.

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L'ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental a également invité l'ensemble des forces vives de la nation à répondre favorablement à l'appel au dialogue lancé par le chef de l'État. À son avis, ces concertations doivent s'inscrire dans la durée. « Nous sommes une société où le consensus est au coeur de notre culture », a-t-elle soutenu, saluant la volonté du président Bassirou Diomaye Faye de perpétuer cette tradition.

Au cours de son entretien avec Bassirou Diomaye Faye, l'ancienne Garde des Sceaux précise avoir évoqué plusieurs sujets d'actualité, notamment les questions économiques, géopolitiques et sociales. Aminata Touré ajoute avoir partagé avec le président de la République son expérience acquise aux plus hautes responsabilités de l'État, tout en soulignant qu'elle demeure active sur les questions d'intérêt national.