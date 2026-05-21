Cameroun: Baccalauréat technique au pays 2026 - 43 000 candidats face à l'épreuve décisive

Plus de 43 000 élèves camerounais passent cette semaine les épreuves écrites du baccalauréat technique et professionnel, session 2026. Un dispositif national d'ampleur, silencieux, mais structurant pour l'avenir industriel du pays.

Le Cameroun en mode examen

Ce jeudi marque le début officiel des épreuves écrites pour les candidats des séries AF et F du baccalauréat industriel et commercial. Près de 31 000 élèves sont concernés, répartis dans 180 sous-centres d'examens à travers l'ensemble du territoire national. Les données proviennent directement du ministère des Enseignements secondaires (Minesec), autorité de tutelle de cet examen.

Simultanément, les candidats de la série TI ne composent pas. Ils présentent leurs rapports de stage, étape pratique et obligatoire de leur cursus.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Un éventail de spécialités rarement cartographié

Le baccalauréat technique session 2026 couvre treize filières distinctes. Parmi elles : la fabrication mécanique (F1), l'électronique (F2), l'électrotechnique (F3), le génie civil dans ses trois options bâtiments, bureau d'études, travaux publics , le froid et la climatisation (F5), le génie chimique (F6). Les filières artistiques, céramique, peinture, sculpture, complètent le panorama.

Deux séries supplémentaires intègrent les sciences biologiques et médico-sanitaires (F7) ainsi que les sciences de la santé et du social (F8). Cette diversité reflète la politique nationale de formation aux métiers techniques porteurs.

Le tertiaire, un deuxième pilier

Parallèlement, 12 733 candidats au baccalauréat Sciences et technologies du tertiaire (STT) composent dans 106 sous-centres distincts. Cinq séries structurent ce volet : Action et communication administratives (ACA), Comptabilité et gestion (CG), Action et communication commerciales (ACC), Fiscalité et informatique de gestion (FIG), Sciences économiques et sociales (SES).

Ce second bloc représente environ 29 % des candidats totaux. Il forme les futurs cadres du commerce, de la gestion et de l'administration publique camerounaise.

Pourquoi cet examen concentre les enjeux ?

L'enseignement secondaire technique et professionnel camerounais est historiquement sous-doté en ressources et en visibilité médiatique, malgré son rôle central dans la chaîne de formation aux compétences industrielles. Le baccalauréat technique 2026 représente un signal institutionnel fort : l'État organise, finance et supervise une session nationale synchronisée sur 286 sous-centres cumulés.

La coordination logistique calendriers différenciés selon les séries, répartition géographique équilibrée témoigne d'une montée en maturité administrative du Minesec face aux défis d'un système éducatif décentralisé et hétérogène.

Court terme et horizon décennal

Dans les six à douze prochains mois, les résultats de cette session conditionneront les flux d'admission vers les BTS, les écoles d'ingénieurs et le marché du travail technique. Un taux de réussite en hausse renforcerait la légitimité de la filière face aux familles encore réticentes à l'orienter vers les séries techniques.

Sur un horizon de trois à cinq ans, la capacité du Cameroun à former des techniciens qualifiés dans des secteurs comme le génie civil, l'électrotechnique ou le génie chimique déterminera en partie son attractivité pour les investissements industriels et les partenariats de formation avec des bailleurs internationaux.

La question que personne ne pose encore

Combien de ces 43 000 candidats occuperont effectivement un poste qualifié correspondant à leur spécialité dans les cinq prochaines années ? La réponse à cette question est le véritable baromètre de la politique de formation professionnelle camerounaise.