Maroc: 4 morts et des blessés dans l'effondrement d'un bâtiment à Fès

Les autorités marocaines ont annoncé ce jeudi que quatre personnes ont trouvé la mort et six autres ont été blessées suite à l'effondrement d'un bâtiment dans la ville de Fès, alors que les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent sous les décombres pour tenter de retrouver d'éventuels survivants pris au piège.

Les données préliminaires indiquent que le nombre de personnes qui se trouvaient à l'intérieur du bâtiment au moment de l'effondrement est estimé entre 15 et 20 personnes, tandis que les opérations de ratissage et de déblayage progressif des gravats continuent.

Les équipes de la Protection Civile de la ville font face à des défis logistiques complexes sur le terrain en raison de la nature du site. En effet, l'immeuble effondré est situé au coeur d'un quartier résidentiel densément peuplé et entouré de bâtiments adjacents, ce qui impose une intervention d'une grande précision pour éviter tout effondrement supplémentaire qui pourrait menacer la sécurité des secouristes et des habitants.

Dans un communiqué, les autorités ont indiqué qu'une enquête avait été ouverte sur l'incident, et ont demandé aux résidents des immeubles voisins d'évacuer leurs logements par mesure de précaution, face au risque de nouveaux effondrements.