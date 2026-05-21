Congo-Brazzaville: Forces armées congolaises - Le personnel des unités techniques et d'infanterie en formation

Le stage préparatoire visant l'obtention du Certificat d'aptitude technique n°2 (CAT-2) logistique, pour les filières Autos et engins blindés (AEB), et Armement, munitions et optiques (AMO), session 2026 Case Barnier, s'est ouvert le 20 mai à Brazzaville, sous l'égide du commandant de la logistique des Forces armées congolaises (FAC), le général de brigade Fortuné Niakékélé.

Le stage, divisé en deux parties, à savoir militaire et technique, vise les objectifs clés. Il s'agit de donner aux partcipants les aptitudes techniques afin de garantir la maintenance de matériel. Le volet militaire a commencé le 27 avril pour une durée d'un mois, puis s'en suivra le volet technique qui s'étendra sur quatre mois. Ce stage d'obtention du CAT-2 dispose d'un effectif de 217 militaires répartis dans deux options supra citées.

Lançant le stage, le commandant de la logistique des FAC, le général de brigade, Fortuné Niakékélé, a indiqué à l'endroit des aspirants qu'il ne s'agit pas d'une simple formalité. Au contraire, il vient compléter et parfaire les savoirs ainsi que les savoir-faire acquis les années antérieures lors de leur CAT-1.

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Pour ce faire, cette année, a-t-il poursuivi, le commandement a mis l'accent sur la disponibilité technique opérationnelle du matériel et la maîtrise technique au plus bas échelon. « L'objectif de la formation des logisticiens que vous êtes est le niveau NTI1, à savoir que dans un engagement moderne, un char immobilisé faute de maintenance, une arme indisponible faute d'entretien, une munition qui cale, c'est une mission qui échoue.

Il va sans dire donc que votre stage vient à point nommé, d'autant qu'il vise à supprimer ces points de rupture évoqués. Vous êtes la charnière entre le parc matériel et le combattant. C'est vous qui faites combattre, à l'instar de vos frères d'armes qui font vivre les forces, comme le dit notre devise : « Faire vivre et combattre », a-t-il assuré.

Il a invité, par ailleurs, les instructeurs et le personnel encadrant à ne ménager aucun effort pour être disponibles et pour transmettre, tout en évitant les bavures de quelque nature que ce soit. Le général de brigade, Fortuné Niakékélé, leur a demandé de se prendre au sérieux et de prendre les hommes en main car ils seront jugés au résultat.