Congo-Kinshasa: Le projet d'édit sur la protection des albinos jugé recevable par l'assemblée provinciale du Kasai-Central

21 Mai 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La proposition d'édit portant sur la protection et la promotion des droits des personnes vivant avec albinisme a été jugé recevable mardi 19 mai à Kananga par l'assemblée provinciale du Kasaï-Central.

Pour Joseph Nkashama, député provincial et initiateur de l'édit, cette loi vient renforcer les textes nationaux et internationaux dans la promotion de la protection et l'inclusion sociale des albinos dans la province du Kasai-Central.

Il affirme que les personnes vivant avec albinisme sont souvent victimes de mépris au sein de la communauté et exclues des instances de prise de décisions dans la province :

"Les coutumes rétrogrades, la méfiance et la discrimination sont autant de maux auxquels les personnes vivant avec albinisme sont confrontées. Nous avons compris qu'elles naissent en dignité et en droit comme tous les autres humains."

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Pour sa part, Étienne Tshisekedi, président de l'Association nationale des personnes vivant avec albinisme au Kasaï-Central, estime que cette démarche permettra de renforcer la lutte pour la défense des droits des personnes marginalisées.

"J'ai vraiment apprécié cette initiative, qui fait que les droits des personnes atteintes d'albinisme soient vraiment respectées dans la province du Kasaï central. " déclare-t-il en saluant cette initiative.

Par ailleurs, la proposition d'édit a été renvoyée à la commission socioculturelle pour un examen approfondi avant son adoption.

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