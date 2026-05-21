Congo-Kinshasa: Professionnalisation du football congolais - Un grand défi pour Véron Mosengo

Vingt-quatre heures après l'élection de Véron Mosengo à la tête de la Fédération congolaise de football association (FECOFA), les attentes du public sont particulièrement élevées. Plusieurs acteurs du football national espèrent que cette nouvelle équipe dirigeante saura impulser un véritable changement, notamment sur le plan de la gouvernance et de la professionnalisation.

Jean-Luc Kapend, secrétaire général du FC Saint-Éloi Lupopo, n'a pas caché ses espoirs quant aux réformes promises par le nouveau comité de la FECOFA. Pour lui, La professionnalisation du football au niveau national doit être l'objectif de Veron Mosengo,

« Nous souhaiterions qu'il respecte ce qu'il a promis dans son programme : restructurer le football et le refonder comme il se doit. Parce que nous souhaitons avoir une fédération qui s'inscrive dans la logique de la bonne gouvernance, de l'impartialité et, surtout, une fédération qui ne travaille pas seulement pour le présent, mais aussi pour le futur », a declaré Jean-Luc Kapend.

Parmi les axes majeurs du programme du nouveau comité figure également le développement du football féminin, un secteur encore en quête de structuration et de reconnaissance.

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Olive Kolowa, présidente de la Ligue nationale de football féminin, se montre optimiste quant aux perspectives offertes par cette nouvelle gouvernance :

« Nos intentions, c'est l'espoir, c'est d'aller de l'avant comme jamais auparavant. L'expérience du président Véron est une expérience qui nous rassure. Pour le football féminin, oui, comme son programme le prévoit, nous y croyons ».

Motivé par les promesses concrètes contenues dans le plan d'action du nouveau comité, Christian Mwanda, vice-président de l'AS Simba, espère que ce dernier répondra aux attentes :

« J'ai écouté son plan d'action. Tout ce qu'il nous a présenté m'a séduit, ce qui m'a poussé à lui faire confiance. Simba lui a donné sa voix. Nous sommes très contents et espérons qu'il fera un excellent travail à la tête de la fédération. Il a parlé de l'aménagement des stades, un point crucial, car au Congo, nous manquons d'infrastructures adéquates. S'il parvient à organiser et à mettre des stades à la disposition des équipes, nous continuerons à le soutenir ».

Le comité dirigé par Véron Mosengo dispose désormais de quatre ans pour concrétiser ses engagements. Entre la professionnalisation du football, l'amélioration des infrastructures, la bonne gouvernance et la promotion du football féminin, les défis sont nombreux, mais essentiels pour redonner au football congolais toute sa vitalité.

Les regards sont désormais tournés vers les premières actions du nouveau comité, dont la réussite sera déterminante pour l'avenir du football en RDC.