Congo-Kinshasa: Riposte contre Ebola en Ituri - Un appui logistique renforcé de l'UNICEF pour contenir l'épidémie

Face à la recrudescence de l'épidémie d'Ebola dans la province de l'Ituri, les efforts de riposte s'intensifient sur le terrain. Mardi 19 mai, un important lot de matériels médicaux et d'équipements de prévention a été réceptionné à l'aéroport de Bunia, avec l'appui de l'UNICEF. Cette livraison vise à renforcer rapidement les capacités de prise en charge des malades et à freiner la propagation du virus dans les zones déjà affectées.

Le convoi réceptionné comprend seize tonnes de matériel essentiel, principalement composées d'équipements de prévention et de contrôle des infections. Selon Héla Skyri, cheffe du bureau de l'UNICEF à Bunia, ces équipements sont destinés aux structures sanitaires en première ligne dans la lutte contre Ebola.

Ce matériel sera déployé en fonction des besoins dans les trois zones de santé actuellement touchées par l'épidémie, à savoir Bunia, Rwampara et Mungwalu. Cette distribution se fera en étroite coordination avec la Division provinciale de la santé et le Centre des opérations d'urgence de santé publique, afin d'assurer une réponse efficace et ciblée.

Un engagement renforcé des partenaires

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À travers cette initiative, l'UNICEF réaffirme son engagement à accompagner les autorités congolaises tout au long de la riposte. L'organisation insiste sur sa volonté de rester mobilisée jusqu'à la maîtrise totale de l'épidémie.

« Nous, UNICEF, quelle que soit l'évolution de la situation, nous restons proches de nos partenaires, du gouvernement provincial et de la division technique pour accompagner la réponse. Nous resterons engagés jusqu'à ce que cette épidémie soit déclarée vaincue », a déclaré Héla Skyri.

Ce renforcement logistique intervient dans un contexte de forte mobilisation des autorités sanitaires et des partenaires humanitaires. L'objectif est clair : endiguer rapidement la propagation du virus et éviter une extension de l'épidémie à d'autres zones.

La rapidité de la réponse, combinée à un approvisionnement adéquat en équipements de protection et de soins, est considérée comme un facteur déterminant pour limiter les risques de contamination, particulièrement dans une province déjà confrontée à des défis sanitaires et sécuritaires complexes.

Un combat à intensifier

Alors que la situation reste préoccupante, les acteurs de la riposte misent sur la coordination, la prévention et la sensibilisation pour contrôler cette nouvelle flambée d'Ebola. La livraison du matériel constitue ainsi une étape clé dans le renforcement du dispositif sanitaire local.