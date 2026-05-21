Congo-Kinshasa: Ebola - 100 tonnes de matériel déployées dans l'est, l'OMS parle d'un risque régional «élevé»

La riposte s'organise face à l'épidémie d'Ebola qui touche depuis plusieurs jours plusieurs zones de l'est de la RDC. L'épicentre se trouve en Ituri, à Bunia, et dans plusieurs centres de santé de cette province. À Kinshasa, un conseil des ministres extraordinaire a été convoqué ce mercredi 20 mai. Et dans les zones touchées, du matériel et des équipes sont déjà arrivés.

Près de 100 tonnes de matériel sont déjà arrivées ou en cours d'acheminement à Bunia. Plusieurs cargaisons sont arrivées à Bunia de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), du Programme alimentaire mondial (PAM), de l'Unicef ou encore de Médecins sans frontières (MSF) qu'il faut maintenant déployer sur ce terrain où l'on manque de tout : de tenue de protection, d'intrants, mais aussi de structures adaptées. Des centres de traitement Ebola doivent être installés par MSF et Alima. Les États-Unis viennent d'annoncer un financement pour 50 cliniques en RDC et en Ouganda, qui seront gérées par des partenaires de santé avec des capacités de dépistage, de triage et d'isolement.

Dans la province de l'Ituri, les autorités appellent au respect des gestes barrières : se laver les mains régulièrement, ne pas toucher les malades, ni les morts et surtout éviter de propager des rumeurs. Si les écoles et les marchés restent ouverts, des contrôles ont été installés, comme des prises de températures par exemple. Les équipes sanitaires provinciales essaient aussi d'identifier et de recenser les points d'entrée et de sortie de la province où seront implantés des postes de contrôle afin de limiter la propagation de l'épidémie.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'OMS a tenu une conférence de presse ce mercredi matin, où elle a estimé le risque épidémique « élevé » aux niveaux national et régional et « faible » au niveau mondial. Nous ne sommes pas dans une situation de pandémie. Elle a donné un bilan régional de cette épidémie : plus de 600 cas suspects et 139 décès sont probablement liés à Ebola. Le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, patron de l'OMS, durant une déclaration à la presse, s'est montré inquiet quant à la circulation rapide du virus dans l'est de la RDC, une zone où les déplacements de population sont fréquents ces derniers mois.

La province de l'Ituri est hautement dangereuse. Les conflits se sont intensifiés depuis l'année dernière. Les combats ont augmenté significativement les deux derniers mois avec plus de 100 000 personnes qui se sont déplacées récemment.

Tedros Adhanom Ghebreyesus (OMS): «La zone est très complexe avec des mouvements de population qui augmentent le risque de contagion du virus»