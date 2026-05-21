Congo-Kinshasa: Ebola - L'AFC/M23 va-t-il rouvrir l'aéroport de Goma?

Le prix Nobel de la paix Denis Mukwege a appelé mardi 19 mai le groupe armé AFC/M23 à rouvrir l'aéroport de Goma pour faciliter la réponse à l'épidémie d'Ebola. Cet appel illustre une réalité concrète : depuis la prise de Goma par l'AFC/M23 en janvier 2025, cet aéroport, hub humanitaire majeur de l'est de la RDC, est fermé. Va-t-il le rester ?

Il y a déjà un cas confirmé à Goma et ses contacts, alors que deux autres ont été signalés à Butembo. Pour un seul cas Ebola, il faut tous les piliers de la riposte : surveillance épidémiologique, recherche active des contacts, logistique, équipes spécialisées, modules complets pour les centres de traitement.

À ce stade, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) utilise son entrepôt de Goma et ce qu'il y avait dedans. Avec le temps, les acteurs humanitaires assurent que la situation deviendra intenable. Avec l'aéroport fermé, tout arrivera par la route depuis Kigali, via Nairobi notamment pour l'OMS. L'AFC/M23 autorise par moments des hélicoptères, comme lors de la visite de James Swan, chef de la Monusco, mais pour les avions cargo, c'est non.

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Les dirigeants de la rébellion accusent ceux qui appellent à la réouverture de l'aéroport d'instrumentaliser la riposte pour obtenir ce qu'ils n'ont pas obtenu ni par les négociations ni sur le terrain militaire. Et leur réponse prend une autre forme : l'AFC/M23 va mettre en place sa propre task force de riposte, organisée sur trois niveaux. D'abord politique, avec le Dr Freddy Kaniki, membre du directoire, puis technique, avec Benjamin Mbonimpa, également membre du directoire, et enfin une forme provinciale, avec les gouverneurs qu'ils ont désignés.

Pour débloquer la situation, les humanitaires estiment qu'il faudrait une pression forte du Conseil de sécurité, ou des pays qui ont de l'influence sur Kigali et sur l'AFC/M23. Emmanuel Macron s'y est essayé, mais sans résultat, jusque-là.