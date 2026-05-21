Congo-Kinshasa: Ebola - L'AFC/M23 va-t-il rouvrir l'aéroport de Goma?

21 Mai 2026
Radio France Internationale

Le prix Nobel de la paix Denis Mukwege a appelé mardi 19 mai le groupe armé AFC/M23 à rouvrir l'aéroport de Goma pour faciliter la réponse à l'épidémie d'Ebola. Cet appel illustre une réalité concrète : depuis la prise de Goma par l'AFC/M23 en janvier 2025, cet aéroport, hub humanitaire majeur de l'est de la RDC, est fermé. Va-t-il le rester ?

Il y a déjà un cas confirmé à Goma et ses contacts, alors que deux autres ont été signalés à Butembo. Pour un seul cas Ebola, il faut tous les piliers de la riposte : surveillance épidémiologique, recherche active des contacts, logistique, équipes spécialisées, modules complets pour les centres de traitement.

À ce stade, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) utilise son entrepôt de Goma et ce qu'il y avait dedans. Avec le temps, les acteurs humanitaires assurent que la situation deviendra intenable. Avec l'aéroport fermé, tout arrivera par la route depuis Kigali, via Nairobi notamment pour l'OMS. L'AFC/M23 autorise par moments des hélicoptères, comme lors de la visite de James Swan, chef de la Monusco, mais pour les avions cargo, c'est non.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les dirigeants de la rébellion accusent ceux qui appellent à la réouverture de l'aéroport d'instrumentaliser la riposte pour obtenir ce qu'ils n'ont pas obtenu ni par les négociations ni sur le terrain militaire. Et leur réponse prend une autre forme : l'AFC/M23 va mettre en place sa propre task force de riposte, organisée sur trois niveaux. D'abord politique, avec le Dr Freddy Kaniki, membre du directoire, puis technique, avec Benjamin Mbonimpa, également membre du directoire, et enfin une forme provinciale, avec les gouverneurs qu'ils ont désignés.

Pour débloquer la situation, les humanitaires estiment qu'il faudrait une pression forte du Conseil de sécurité, ou des pays qui ont de l'influence sur Kigali et sur l'AFC/M23. Emmanuel Macron s'y est essayé, mais sans résultat, jusque-là.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.