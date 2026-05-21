Maroc: Le chef de la diplomatie française annonce la venue prochaine du roi Mohamed VI en France

Le roi du Maroc, Mohammed VI, se rendra en France prochainement pour une visite d'État. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a pu s'entretenir ce mercredi 20 mai 2026 avec son homologue marocain Nasser Bourita dans le cadre de sa venue au Maroc pour participer à la deuxième conférence ministérielle sur « le maintien de la paix en environnement francophone ». Une occasion de réaffirmer les bonnes relations entretenues par les deux pays.

« Nous nous préparons à accueillir sa majesté le roi en visite d'État en France, ce qui sera un jalon historique pour les relations franco-marocaines », a annoncé Jean-Noël Barrot lors d'une déclaration à la presse aux côtés de Nasser Bourita. Un déplacement majeur, deux ans après la visite d'Emmanuel Macron au Maroc, qui avait ouvert la voie notamment à la signature d'accords importants dans les domaines de l'énergie ou de la sécurité intérieure.

Depuis 2024, après que la France a apporté son soutien à la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, Paris et Rabat ont hissé leurs relations au niveau d'un « partenariat d'exception renforcé », explique notre correspondant de retour de Rabat, Matthias Raynal. « Il y a eu plus de 40 rencontres ministérielles et cela illustre la force des liens qui unissent le Maroc et la France », assure le ministre marocain des Affaires étrangères lors d'un point presse conjoint, juste après son entrevue avec son homologue français. « Il y a des échéances très importantes au niveau bilatéral », ajoute Nasser Bourita.

Signature d'un traité bilatéral

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le déplacement de Mohammed VI, dont la date n'a pas encore été communiquée, se distinguera par un événement particulier : le traité maroco-français, qui constituera un événement politique et juridique, a complété le ministre marocain des Affaires étrangères. La signature de ce traité bilatéral de premier ordre - le premier avec un pays non européen pour la France - devra « poser le cadre de la relation franco-marocaine pour les décennies qui viennent ».

Une autre annonce a été faite par le chef de la diplomatie française : celle de la tenue en juillet prochain à Rabat du 15e séminaire intergouvernemental afin de faire un point d'étape sur la coopération des administrations des deux pays. Une haute commission sera présidée par les deux Premiers ministres, selon Nasser Bourita.

Jean-Noël Barrot a également réaffirmé la position de la France concernant le Sahara occidental. « Le présent et l'avenir du Sahara s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine, et le plan d'autonomie proposé par le Maroc est la seule base d'une solution politique juste, durable et négociée », affirme le ministre.