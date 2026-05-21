Ile Maurice: Evolis Properties - Conférences, atelier et exposition chez Nouvelle Usine à Floréal

Evolis Properties organise demain à Nouvelle Usine, à Floréal, une journée de conférences, atelier et exposition sur le thème de la construction et de l'aménagement intérieur durables. Les objectifs de (Re)Home Expo, événement gratuit ouvert aux professionnels et au public, est de promouvoir des bonnes pratiques en durabilité et une dynamique d'économie circulaire dans le développement et l'aménagement d'espaces bâtis, afin de renforcer la résilience de ce secteur d'activité. Cet événement s'adresse principalement aux spécialistes du développement et de la construction immobilière, aux architectes, urbanistes et architectes d'intérieur, aux responsables de projets, ainsi qu'aux personnes qui s'intéressent à la rénovation ou l'aménagement de leurs lieux de vie.

Les échanges pendant les conférence et l'atelier prévus au programme de (Re) Home Expo bénéficieront du partage d'expérience de spécialistes en architecture, conception de projets respectueux de l'environnement, matériaux de construction, création artistique responsable, entre autres. La participation aux conférences et à l'atelier est ouverte à toute personne intéressée, sur réservation uniquement, avec un nombre de places limitées.

L'exposition, ouverte au public, permettra de découvrir des solutions pratiques et des créations cohérentes avec des projets d'aménagement intérieur à impact environnemental contrôlé. Des solutions pertinentes pour le contexte mauricien seront particulièrement mises en avant et la présence d'exposants sous le label Made in Moris renforcera la présence de l'expertise locale et la valeur de l'économie circulaire.

L'art de réinventer les espaces

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En organisant cet événement, Evolis poursuit sa mission de développement responsable d'espaces professionnels, commerciaux et de loisirs. L'immeuble Nouvelle Usine, (photo) où se tiendra (Re)Home Expo, est d'ailleurs une vitrine de l'expertise d'Evolis dans la réhabitation d'anciens bâtiments en nouveaux espaces. Par l'utilisation intelligente de la structure, d'une partie des meubles et accessoires de l'ancienne unité de production de Floréal Knitwear, et grâce à un aménagement et une décoration intérieure moderne et favorable aux économies d'énergie, Evolis a donné une nouvelle vie à ce lieu. Il accueille des bureaux, un centre de bien-être, des espaces de restauration et des magasins, en étant implanté dans un quartier vivant. Parmi les intervenants et animateurs aux conférences et atelier : l'urbaniste et architecte qui a conçu Nouvelle Usine et l'experte qui a piloté sa décoration.

De plus, dans le cadre de sa stratégie de développement durable, Evolis a développé et mis en oeuvre un programme d'économie d'énergie dans l'ensemble de ses bâtiments neufs et réhabilités - à Ebène, Floréal, Quatre-Bornes et Solitude. La gestion des déchets est aussi en cours sur plusieurs sites et s'étendra aux autres. Cette stratégie est cohérente avec celle de la compagnie mère, CIEL Properties, et du conglomérat dont il fait partie, le Groupe CIEL.

Evolis Properties totalise 80 000 m2 - superficie qui devrait augmenter dans le future - d'espaces de bureaux, commerciaux et d'entreposage dans plusieurs bâtiments neufs ou réaménagés et modernisés.