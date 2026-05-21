Ile Maurice: Vols de cloche, chiens et cochons - Daniel Bryan Hypolitte arrêté

Entre une cloche d'église qui disparaît, des chiens retournés au propriétaire sans prévenir et des porcs qui jouent les stars de l'évasion, le quartier s'est retrouvé malgré lui au centre d'une enquête pour le moins... bruyante, même sans cloche. Bois-Marchand a été le théâtre d'une affaire de faits divers impliquant plusieurs vols signalés entre le début et la fin du mois de mai, avec la disparition d'objets, d'argent et d'animaux dans des circonstances jugées suspectes.

Le mardi 19 mai, un employé de maintenance âgé de 67 ans a rapporté la disparition d'une cloche métallique en bronze appartenant à la chapelle Sainte-Famille. L'objet aurait disparu entre le 18 mai et le 19 mai, sans effraction constatée. La valeur de la cloche n'a pas été déterminée, mais son absence a été signalée avec inquiétude par la communauté locale.

Cette affaire s'inscrit dans une série de vols recensés dans la même région. Le 4 mai un habitant de la rue Chopin a signalé le vol de Rs 70 000 ainsi que deux chiens de race, des Cane Corso et des Amstaff, pour une valeur totale estimée à Rs 125 000. Quelques jours plus tard, entre le 12 et le 13 mai, un autre signalement a concerné la disparition de six petits porcs et d'une truie dans un parc animalier de Bois-Marchand, représentant une perte évaluée à Rs 34 000.

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L'enquête a progressé hier, avec l'interpellation de Daniel Bryan Hypolite, âgé de 34 ans et résident de Bois-Marchand, par la Divisional Criminal Intelligence Unit du Nord. Entendu par les enquêteurs, il aurait reconnu certains faits et coopéré avec les autorités. Selon les éléments de l'enquête, une partie des biens a pu être récupérée, notamment les chiens et plusieurs porcs. Une fouille effectuée dans une zone boisée a également permis la découverte de certains objets dissimulés.

Le suspect a été placé en détention provisoire au Piton Detention Centre. L'enquête se poursuit afin de déterminer l'étendue exacte des vols et d'établir les responsabilités dans cette affaire qui a fortement mobilisé les autorités à Bois-Marchand.