Ile Maurice: La CITU réclame des mesures fortes

Les propositions budgétaires, la détérioration du climat social, les problèmes de sécurité publique, les transferts jugés arbitraires dans la fonction publique ainsi que la hausse continue du coût de la vie figuraient parmi les principaux sujets abordés ce jeudi 21 mai par la Congress of Independent Trade Unions (CITU) lors d'une rencontre avec la presse à Port-Louis. Pour le nouveau président de la fédération syndicale, Radhakrishna Sadien, ces enjeux doivent être pris en considération dans le contexte économique et social actuel.

À quelques semaines de la présentation du Budget, il espère notamment que plusieurs postes vacants dans la fonction publique soient enfin pourvus. «Dans le secteur de la santé, il y a déjà des problèmes liés aux heures supplémentaires non rémunérées. Nous espérons que des provisions seront faites afin que cette situation ne perdure pas», a-t-il déclaré. Le syndicaliste s'est aussi attardé sur les difficultés liées au transport public, particulièrement pour les personnes âgées. Selon lui, malgré les importantes subventions accordées au secteur, de nombreux autobus restent indisponibles ou ne desservent pas correctement certains arrêts. «Plusieurs personnes âgées ne prennent plus l'autobus. Il faudrait envisager une allocation spécifique pour elles, ce qui pourrait même coûter moins cher à l'État», a-t-il soutenu.

La hausse du coût de la vie demeure également une source majeure de préoccupation pour la CITU. Radhakrishna Sadien a réclamé une compensation salariale anticipée afin d'aider les travailleurs à faire face à l'augmentation des prix des produits de consommation courante. Il a aussi plaidé pour un renforcement du contrôle des prix et une surveillance accrue contre les pratiques abusives de certains commerçants. Le président de la CITU a évoqué la nécessité de renforcer les contrôles sur les balances utilisées dans les commerces afin de protéger les consommateurs. «Il faut vérifier régulièrement si ces équipements sont correctement calibrés», a-t-il affirmé.

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La question de la sécurité alimentaire a aussi été soulevée. Le syndicaliste regrette que Maurice dépende encore fortement des importations pour des produits comme l'ail, le gingembre ou la pomme de terre. Selon lui, davantage d'efforts devraient être consentis pour encourager la production locale et préserver les terres agricoles face à la multiplication des projets immobiliers. Radhakrishna Sadien a également évoqué l'arrivée croissante de travailleurs étrangers, dénonçant certains cas d'exploitation et de travail au noir. Il estime que le prochain Budget devra inclure des mesures protégeant davantage les travailleurs et la classe moyenne, tout en réclamant une hausse de la corporate tax pour les grandes entreprises réalisant d'importants profits.

Sur le plan du Law and Order, la CITU s'est dit préoccupée par l'augmentation des violences, du trafic de drogue et des cas de harcèlement. «Le problème est sociétal. Il faut travailler davantage sur la prévention, les valeurs et le respect mutuel», a-t-il affirmé, évoquant également les agressions visant des ambulanciers et du personnel médical. Enfin, le président de la CITU a rappelé que la contestation de l'Option Form liée au rapport du Pay Research Bureau sera appelée devant la Cour suprême le 25 mai.