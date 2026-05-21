Ile Maurice: De la drogue retrouvée dans un colis

Une opération conjointe menée par l'Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU) et les services de la douane a permis la saisie de substances suspectées d'être des drogues dangereuses au bureau de poste de Port-Louis, le mardi 20 mai. L'intervention a été effectuée par le sergent Sinivassagan, le Customs Officer Soochit et l'équipe Harbour de l'ADSU, dans le cadre d'une séance du Return Letter Office Committee tenue au Parcel Post Office de Port-Louis et présidée par la Postal Executive.

C'est vers 10 h 55 qu'un colis postal enregistré a attiré l'attention des autorités. Le paquet, arrivé à Maurice le 21 février par le vol BA2065, provenait de l'étranger et était destiné à une adresse située à Albion. Lors de l'inspection du colis, les officiers ont découvert un récipient vert contenant une substance bleue suspectée d'être de la drogue dangereuse ainsi qu'un contenant en plastique blanc renfermant une substance verte également soupçonnée d'être un produit illicite.

Selon les premières estimations, la substance bleue saisie pèserait environ 550 grammes, tandis que la substance verte représenterait quelque 850 grammes. Les substances ont été sécurisées pour les besoins de l'enquête et devront être soumises à des analyses afin de déterminer leur composition exacte. Un photographe de la police s'est rendu sur place afin d'effectuer les constats nécessaires. L'enquête se poursuit afin de déterminer les circonstances entourant cette tentative présumée d'importation de drogue à Maurice.