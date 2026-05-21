Cote d'Ivoire: Filière coton/Reconnaissance du mérite - Le directeur exécutif d'Intercoton distingué

21 Mai 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Charles Kazoni

C'est l'Opajef qui lui a décerné ce prestigieux prix en reconnaissance de son engagement en faveur de cette filière.

Jean-Baptiste Siontiamma Silué, directeur exécutif de l'interprofession cotonnière (Intercoton), a été auréolé du prestigieux prix « Éléphant d'or », qui lui a été décerné par l'Organisation panafricaine de la jeunesse francophone (Opajef). Cette distinction lui a été remise le 15 mai 2026, au siège d'Intercoton, sis à Abidjan, au cours d'une cérémonie empreinte d'émotion et de reconnaissance.

Gilbert Bani Kpahou, président de l'Opajef, a indiqué que le choix porté sur la personne du directeur exécutif d'Intercoton n'est nullement le fruit du hasard, mais le résultat d'investigations ayant permis d'identifier cet acteur majeur du développement de la filière coton en Côte d'Ivoire.

« Au fil des témoignages, nous avons fini par nous persuader que notre récipiendaire s'est distingué par son leadership, son esprit d'innovation, sa rigueur et son profond engagement au service du développement de la filière coton », a-t-il justifié.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour Jean-Baptiste Siontiamma Silué, il n'aurait pas reçu ce prix s'il n'avait pas bénéficié de la franche collaboration d'une équipe résolument engagée à ses côtés. C'est pourquoi il leur a dédié ce prix, qui l'honore autant qu'il les rend fiers. « Cette distinction n'est pas celle d'un homme, mais celle de toute une équipe », a-t-il souligné, tout en réaffirmant son engagement en faveur d'une relance durable de la filière coton.

Au sein de cette équipe, certains collaborateurs, à l'instar de Maurice Yao, directeur des achats et des familles professionnelles, par ailleurs porte-parole des agents d'Intercoton, ont tenu à témoigner en mettant en exergue le fait que le directeur exécutif d'Intercoton est un bâtisseur dont les actions ne peuvent se compter sur le bout des doigts.

« Jean-Baptiste Silué incarne avant tout une vision stratégique pour la filière coton ivoirienne, dans un contexte marqué par des défis climatiques, sociaux et économiques majeurs », a-t-il relevé.

Notons que le prix « Éléphant d'or » a été créé pour promouvoir l'excellence et le leadership africains dans divers secteurs d'activités, dont l'impact contribue significativement au progrès socio-économique du continent.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2026 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.