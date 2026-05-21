Cote d'Ivoire: Filière coton/Reconnaissance du mérite - Le directeur exécutif d'Intercoton distingué

C'est l'Opajef qui lui a décerné ce prestigieux prix en reconnaissance de son engagement en faveur de cette filière.

Jean-Baptiste Siontiamma Silué, directeur exécutif de l'interprofession cotonnière (Intercoton), a été auréolé du prestigieux prix « Éléphant d'or », qui lui a été décerné par l'Organisation panafricaine de la jeunesse francophone (Opajef). Cette distinction lui a été remise le 15 mai 2026, au siège d'Intercoton, sis à Abidjan, au cours d'une cérémonie empreinte d'émotion et de reconnaissance.

Gilbert Bani Kpahou, président de l'Opajef, a indiqué que le choix porté sur la personne du directeur exécutif d'Intercoton n'est nullement le fruit du hasard, mais le résultat d'investigations ayant permis d'identifier cet acteur majeur du développement de la filière coton en Côte d'Ivoire.

« Au fil des témoignages, nous avons fini par nous persuader que notre récipiendaire s'est distingué par son leadership, son esprit d'innovation, sa rigueur et son profond engagement au service du développement de la filière coton », a-t-il justifié.

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Pour Jean-Baptiste Siontiamma Silué, il n'aurait pas reçu ce prix s'il n'avait pas bénéficié de la franche collaboration d'une équipe résolument engagée à ses côtés. C'est pourquoi il leur a dédié ce prix, qui l'honore autant qu'il les rend fiers. « Cette distinction n'est pas celle d'un homme, mais celle de toute une équipe », a-t-il souligné, tout en réaffirmant son engagement en faveur d'une relance durable de la filière coton.

Au sein de cette équipe, certains collaborateurs, à l'instar de Maurice Yao, directeur des achats et des familles professionnelles, par ailleurs porte-parole des agents d'Intercoton, ont tenu à témoigner en mettant en exergue le fait que le directeur exécutif d'Intercoton est un bâtisseur dont les actions ne peuvent se compter sur le bout des doigts.

« Jean-Baptiste Silué incarne avant tout une vision stratégique pour la filière coton ivoirienne, dans un contexte marqué par des défis climatiques, sociaux et économiques majeurs », a-t-il relevé.

Notons que le prix « Éléphant d'or » a été créé pour promouvoir l'excellence et le leadership africains dans divers secteurs d'activités, dont l'impact contribue significativement au progrès socio-économique du continent.