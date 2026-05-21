Cote d'Ivoire: Développement local - La Fondation Porteo offre 72 latrines et un forage d'eau au lycée moderne de Tengréla

Les responsables de cet établissement et les élèves ont été invités à faire bon usage des infrastructures réceptionnées.

Les capacités en infrastructures de Tengréla se renforcent. La Fondation Porteo a doté, le week-end dernier, le lycée moderne du chef-lieu de la région du Tchologo de 72 latrines et d'un forage. Dr Coulibaly Abdouramane, qui représentait le président de cette structure, Emmanuel Kalou, lors de la cérémonie de remise de ces ouvrages, a confié que les deux chantiers sont estimés à environ 30 millions de Fcfa. Il a invité les élèves à faire bon usage des latrines réceptionnées. « Notre objectif est de voir les élèves étudier dans de meilleures conditions, car ils constituent l'avenir de demain », a-t-il fait savoir

Le proviseur du lycée, Clément Koné, a salué cette initiative qui vient résoudre le problème de vétusté auquel cet établissement, créé en 1978, était confronté depuis des années. Il a affirmé que ce forage permettra aux élèves et au personnel de disposer d'eau potable pour boire et satisfaire leurs besoins.

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Le préfet de Tengréla, Gnaléga Ruth Anne Marie épouse Broucette, représentante du Chef de l'État dans la localité, a soutenu que cette action sociale est l'expression de l'intérêt accordé par la fondation aux préoccupations sociales et environnementales des populations.

Pour elle, la réalisation d'un tel ouvrage constitue un soulagement important pour les élèves, l'ensemble du personnel éducatif et l'établissement, où de nombreux défis restent à relever. Avant de confier que cet ouvrage permettra d'améliorer l'hygiène et l'assainissement, en ce sens qu'il alimentera les toilettes, les lavabos et faciliteront le nettoyage des salles de classe et des espaces communs.

Daisy Kouassi, au nom des élèves du lycée moderne de Tengréla, s'est engagée à prendre soin de ces toilettes et à les protéger.

Quant au forage, Dr Coulibaly, représentant de la Fondation Porteo, a indiqué que sa réalisation permettra de fournir de l'eau de façon autonome et permanente à l'établissement.

Le président de la fondation, Emmanuel Kalou, dans la continuité de ses actions, s'est rendu à la même période à Séguéla, principalement dans la sous-préfecture de Sifié. Dans cette localité, il a livré six salles de classe modernes, six latrines et un logement pour le directeur de l'École primaire publique (Epp) de Boribana.

Le donateur a fait savoir que son initiative vise à contribuer à la réduction des vulnérabilités dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'environnement et du développement communautaire, soulignant que le projet initial était de construire trois salles de classe.

M. Kalou a également annoncé qu'en cas de réussite à 100 % au Certificat d'études primaires élémentaires (Cepe) 2026, la fondation construira deux logements supplémentaires pour les enseignants.

Le sous-préfet de Sifié, Célestine Irié Lou Irié, s'est réjouie des nouvelles conditions de vie et de travail des apprenants de Boribana et des villages environnants.

Le porte-parole des enseignants et des populations, Jean-Marc Atsé, a exprimé sa gratitude au donateur tout en plaidant pour l'électrification du village et l'amélioration de la route d'accès à Boribana.