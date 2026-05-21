Cap-Vert: Mondial 2026 - Le Cap-Verdien Ryan Mendes dans la cour des grands

Vingt-six Cap-Verdiens auront l'honneur de représenter leur pays pour la première Coupe du monde de leur histoire. Avec 94 sélections et 22 buts au compteur, Ryan Mendes, capitaine des Requins bleus, en fait partie.

Avec 48 nations, contre 32 auparavant, la Fifa a ouvert un boulevard pour que des novices parviennent à s'inviter à la table des grands. C'est le cas du Cap-Vert, petit archipel de dix îles volcaniques situé au large des côtes du Sénégal et de la Mauritanie. Dans ses rangs figure l'emblématique Ryan Mendes. Le capitaine de la sélection des Requins Bleus va fouler les pelouses d'un Mondial à 36 ans.

« On a attendu ce moment-là toute notre vie »

En sélection depuis 2010, l'ancien joueur de Lille disputera le premier match de son histoire dans un Mondial contre l'Espagne le 15 juin. Le Cap-Vert fait partie du groupe H et aura aussi l'Arabie saoudite et l'Uruguay comme adversaires au premier tour.

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Au micro de RFI, Ryan Mendes s'est dit impatient d'être au Mondial. « On a attendu ce moment-là toute notre vie. On y va avec l'envie de représenter notre pays comme on le fait à chaque fois. On veut rendre le public heureux. En tant que compétiteur, on aimerait aller le plus loin possible. Mais on est conscient que ça sera difficile parce que l'on va jouer chez les grands », dit-il. Et d'ajouter : « C'est difficile de parler d'ambition quand on est le Cap-Vert dans une Coupe du monde. On a la qualité pour bien faire. Notre ambition première c'était de participer à ce Mondial et c'est le plus important pour nous. »

Pour autant, le Cap-Vert a déjà bousculé la hiérarchie. Qualifiés pour la première fois pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations en 2013 en Afrique du Sud, Ryan Mendes et ses coéquipiers y avaient atteint les quarts de finale en éliminant en poules le Maroc, avant d'être stoppés par le Ghana.

En profiter au maximum

Depuis, Ryan Mendes a disputé trois autres phases finales en 2015 en Guinée équatorial, en 2021 au Cameroun et surtout 2023 en Côte d'Ivoire, où il a de nouveau atteint les quarts de finale en finissant premier de son groupe devant l'Égypte, avant d'éliminer la Mauritanie en huitièmes de finale et de s'incliner aux tirs au but face à l'Afrique du Sud. Et lors des éliminatoires pour cette Coupe du monde 2026, le Cap-Vert a terminé devant le Cameroun, qu'il a dominé à domicile dans son stade national de Praia (1-0).

Ryan Mendes parle de « joie » quant à sa participation au Mondial aux États-Unis. « Là-bas il y a une grosse communauté capverdienne et j'espère que les supporters viendront au stade. C'est important pour nous, on a besoin de soutien. On le vit une fois dans sa vie, il faudra en profiter au maximum ».