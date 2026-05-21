Afrique Centrale: Ebola en RDC - Face aux inquiétudes, le Gabon renforce sa surveillance sanitaire

Alors que l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo (RDC) inquiète, les autorités gabonaises ont décidé de renforcer leur dispositif de surveillance sanitaire face aux risques de propagation. Aucun cas suspect d'Ebola ou d'Hantavirus n'a été détecté, mais les autorités ont annoncé une série de mesures de prévention.

Des caméras thermiques ont été installées à l'aéroport international de Libreville. Elles scannent tous les passagers afin d'identifier ceux qui auraient de la fièvre. Mais le Dr. Peter Noster, directeur du Centre des Opérations d'urgence, chargé de la surveillance épidémiologique, tient à rassurer la population. « Au niveau du Gabon, nous n'avons aucun cas. Nous sommes tout simplement dans ce que nous appelons la préparation. Dans tout ce qui est surveillance épidémiologique et de riposte. »

Trois laboratoires équipés pour tests

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Trois laboratoires ont été équipés pour effectuer des tests, notamment à Franceville, Lambaréné et Libreville. Les structures hospitalières sont également mobilisées : deux hôpitaux militaires ainsi que le CHU de Libreville sont prêts à accueillir d'éventuels patients. Avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé, 57 professionnels ont été formés à la prise en charge des malades. Tous viennent de recevoir une dotation de l'État.

« On a eu une remise de matériel. Les bavettes, les surblouses, les surchaussures, les casaques, des lunettes, des gels hydroalcooliques. Je veux dire que le Gabon, s'il y avait une éventualité d'un cas suspect possible, nous sommes prêts. Nous sommes prêts à la riposte », poursuit le Dr. Peter Noster.

Avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé, 57 professionnels ont été formés à la prise en charge des malades. Tous viennent de recevoir une dotation de l'État. Le Gabon a déjà été frappé par Ebola à 5 reprises dans le passé.